Dimitrov: Status "quo-ja" aktuale është humbje për të gjithë, duhet të jemi proaktivë me BE-në
Ish-Ministri i Punëve të Jashtme të RMV-së, Nikolla Dimitrov beson se konkluzionet e Këshillit Evropian supozojnë pëlqimin e të gjitha 27 shteteve anëtare, përfshirë Bullgarinë fqinje. Kjo i referohet kërkesës së Qeverisë për ndryshime në Kornizën Negociuese dhe kushteve për Maqedoninë në rrugën e saj drejt BE-së, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Pavarësisht se si është atmosfera në BE 26 për të na mbështetur, nëse shohim se frustrimi po rritet tek shumë anëtarë me bilateralizimin e procesit... do të jetë shumë e vështirë të arrihet një mesazh i tillë në kuptimin e konkluzioneve të BE-së, Bullgaria duhet së pari të bjerë dakord. Dhe nëse ka një konkluzion të tillë, çfarë do të ndodhë nëse kemi një konkluzion të ndryshëm në BE-në e ardhshme? Duhet të kërkojmë mbrojtjen tonë në vend dhe mendoj se mënyra për të bërë një hap dhe për të mos u përplasur përsëri në mur, mendoj se duhet ta kërkojmë në ligjin kushtetues për zbatimin e ndryshimeve kushtetuese.
Ka një mënyrë për ta bërë këtë dhe mendoj se është racionale. Mendoj se shumë shtete anëtare nuk do të habiten nëse kemi një mekanizëm racional dhe të thjeshtë për mbrojtje. Nuk mund të nisim një aventurë tjetër, protokolli i dytë është një akt i pashmangshëm, të drejtat e Bullgarisë janë të rëndësishme, jo sepse janë 3.500 sipas regjistrimit të popullsisë, por sepse janë 210 mijë, siç ishte deklarata e zëvendësministrit të Jashtëm të Bullgarisë. Ka probleme të mëdha këtu që janë ende përpara", tha Dimitrov në "Sitel".
Sipas tij, status "quo-ja" aktuale është një situatë humbjeje për të gjithë të përfshirët në proces.
"Ne jemi shembulli më drastik se ka probleme të mëdha në politikën e zgjerimit. Bullgaria po na shtyn gjithnjë e më larg vetes, dhe ne jemi ende në parking dhe nuk mund ta hapim seriozisht të ardhmen evropiane, por nuk mund të presim që një zgjidhje të bjerë nga qielli. Ne duhet të propozojmë dhe të trokasim në dyer dhe duhet të jemi jashtëzakonisht proaktivë", shtoi Dimitrov./Telegrafi/