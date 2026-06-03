Dimitrievski: Vendimi për provimin e jurisprudencës duhet të jetë brenda kornizës së Kushtetutës dhe ligjeve
Kryetari i partisë qeverisëse ZNAM dhe kryetari i Komunës së Kumanovës, ka komentuar lidhur me dhënine e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai thotë se kjo çështje nuk duhet të bëhet subjekt i presioneve të përditshme politike.
"ZNAM nuk e sheh funksionimin e qeverisë përmes prizmit të hileve partiake, por përmes prizmit të përgjegjësisë institucionale, llogaridhënies dhe koordinimit të koalicionit. Në një koalicion qeveritar, është normale që të ketë takime midis subjekteve të ndryshme politike për çështje të hapura, veçanërisht kur bëhet fjalë për tema të ndjeshme si provimi i jurisprudencës dhe sistemi ligjor.
Për ne, gjëja më e rëndësishme është që Ministria e Drejtësisë, e udhëhequr nga Ministri Filkov, të ketë një qëndrim të qartë dhe parimor se të gjitha zgjidhjet duhet të jenë brenda kornizës së Kushtetutës dhe ligjeve. Ky qëndrim u njoftua publikisht se provimi i jurisprudencës është një provim profesional që lidhet me funksionimin e sistemit gjyqësor dhe se nuk duhet të bëhet subjekt i presioneve të përditshme politike. Në të njëjtën kohë, Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi publikisht se një zgjidhje e mundshme duhet të kërkohet në mënyrë sistematike, përmes ligjit dhe në përputhje me Kushtetutën dhe në përputhje me mendimin e Komisionit të Venedikut, dhe jo përmes improvizimeve apo deklaratave politike.
ZNAM nuk ndihet i shpërqendruar, as nuk ka arsye për interpretime të tilla. Qëndrimet tona në qeveri janë të qarta, komunikimi i koalicionit është i rregullt dhe çdo departament mban përgjegjësinë e tij në përputhje me përgjegjësitë e tij ligjore. Është thelbësore për ne që institucionet të funksionojnë profesionalisht, jo politikisht", tha Dimitrievski për "Fokus".
Ai thotë se sundimi i ligjit, respektimi i Kushtetutës dhe stabiliteti i institucioneve janë mbi çdo interes politik të përditshëm. Në vend që të krijohet një perceptim tensionesh, është e nevojshme që të gjithë partnerët në qeveri të punojnë për zgjidhje që do të jenë politikisht të qëndrueshme, ligjërisht të shëndosha dhe në interes të shtetit dhe qytetarëve./Telegrafi/