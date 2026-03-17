Dikur ‘majmuni i vetmuar’, tanimë duket se ka gjetur lumturinë e tij - është 'kapur duke u puthur me shoqen e tij'
Ai u bë viral pasi u ngacmua dhe u shmang nga shokët e tij të kafazit, duke “gjetur ngushëllim” në lodrën e tij të butë.
Por tani duket se Punch, makaku viral, ka gjetur lumturinë e tij.
Majmuni i famshëm, i cili jeton në Kopshtin Zoologjik të Qytetit Ichikawa të Japonisë, është fotografuar duke u puthur, përqafuar dhe luajtur me dashuri me një “makakë femër” që besohet se quhet Momo-chan.
Dyshja u kap duke u argëtuar së bashku në klipet e postuara në X dhe TikTok, me lodrën e famshme të Punch që u shfaq gjithashtu.
Punch dhe Momo-chan u panë duke kërcyer, përqafuar dhe ndjekur njëri-tjetrin në një seri videosh - duke sugjeruar se magjia e vetmisë së Punch më në fund ka mbaruar.Punch pushtoi zemrat e miliona njerëzve në mbarë botën në fillim të këtij viti pasi u shfaq duke kërkuar ngushëllim te një majmun lodër pas refuzimit nga makakët e tjerë në kafazin të cilit iu bashkua. /Telegrafi/
