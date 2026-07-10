Digjet një veturë në Prishtinë, nuk ka të lënduar
Një veturë është përshirë nga flakët sot rreth orës 13:45, në rrugën “B”, në Prishtinë dhe nuk raportohet për persona të lënduar.
Lajmin për Telegrafin e konfirmoi komandanti i batalioni të zjarrfikësave në Prishtinë, Muhamet Reqani i cili tha se zjarri është fikur nga ekipet e zjarrfikësve.
“Zjarri ka qenë në rrugën 'B' në një veturë. Zjarri është fikur nga ekipa reaguese e zjarrfikësve dhe nuk ka të lënduar", ka thënë Reqani.
Sipas kalimtarëve të rastit vetura është elektrike dhe zjarri ishte i menjëhershëm.
Telegrafi ka kontakuar edhe Policinë e Kosovës për rajonin e Prishtinës dhe është në pritje të një përgjigje. /Telegrafi/
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