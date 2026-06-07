Digjet një veturë gjatë natës në Prishtinë, dëmtohet edhe një automjet tjetër
Një veturë është përfshirë nga zjarri në orët e para të mëngjesit të së premtes në Prishtinë.
Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 6 qershor 2026, rreth orës 02:27, në Rrugën C.
Pronari i automjetit ka raportuar se vetura e tij me targa vendore është përfshirë nga flakët.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante policore, si dhe eksperti i zjarreve, të cilët kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e rastit.
Si pasojë e zjarrit është dëmtuar edhe një veturë tjetër me targa vendore.
Policia ka bërë të ditur se rasti po trajtohet si “zjarrvënie”, ndërsa hetimet janë duke vazhduar nga njësitet kompetente. /Telegrafi/