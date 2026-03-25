“Diaspora, aseti ynë i veçantë”, Agim Ademi falënderon “Dardanët” që vendosën të përfaqësojnë Kosovën
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK) ka falënderuar lojtarët nga diaspora që kanë vendosur ta përfaqësojnë Kosovën.
Kosova do ta zhvillojë gjysmëfinalen e play-offit të Kupës së Botës ndaj Sllovakisë, ndërsa ëndërron pjesëmarrjen e parë historike në një kompeticion madhor.
Ademi ka shkruar në rrjetin social “Facebook”, ku ndër të tjera shtoi se janë dy hapa larg ëndrrës së madhe.
“Diaspora, aseti ynë i veçantë
Forca e Kosovës është kudo!
Futbollistët që janë lindur e rritur larg atdheut sot përfaqësojnë me krenari Kosovën, duke dëshmuar përkushtim, profesionalizëm dhe lidhje të fuqishme me origjinën e tyre.
Në Bratisllavë, të bashkuar si një familje e madhe, me një qëllim të përbashkët, ta shkruajmë historinë.
Dardanët janë një!
Dy hapa larg ëndrrës së madhe. Bashkë për sukses”, shkroi ai.
Kujtojmë, përballja mes Sllovakisë dhe Kosovës zhvillohet të enjten nga ora 20:45./Telegrafi/