Dhuroni vitrat tuaja në Islamic Relief për njërën nga 1300 familjet me jetimë
A e keni ditur se me dhënien e vitrave në fund të muajit të bekuar të Ramazanit, shumë familjeve iu mbushet sofra me ushqim për festën e Bajramit?
Nëse dëshironi që me vitrat tuaja me gëzu 1 nga 1300 familjet me fëmijë jetimë të regjistruara në Islamic Relief Kosova, këtë mund ta bëni duke i dhuruar vitrat në organizatën tonë.
Sikurse çdo vit, Islamic Relief edhe këtë Ramazan e bën grumbullimin dhe shpërndarjen e vitrave në formë të pakove ushqimore tek fëmijët jetimë dhe familjet në kushte të vështira jetësore, në përputhje me të gjitha rregullat islame.
Vitrat janë obligim për çdo besimtar mysliman dhe jepen si lëmoshë në fund të muajit të Ramazanit, për të shprehur falënderimin ndaj Zotit, për t’u pastruar nga të lëshimet që mund t'i kemi bërë gjatë Ramazanit dhe njëkohësisht për t’u siguruar ushqim të varfërve.
Pse duhet dhuruar vitrat në Islamic Relief Kosova?
Ashtu siç është edhe parim fetar, vitrat që paguhen në Islamic Relief Kosova shndërrohen në pakoushqimore që përmbajnë produkte esenciale dhe të gjitha shpërndahen para faljes së Bajramit tek jetimët dhe familjet tjera në kushte të vështira jetësore, që të gjithë t’i gëzohemi festës së Bajramit.
Të gjitha familjeve të cilave jua dhurojmë vitrat janë raste të verifikuara, familje me jetimë dhe nëkushte të vështira, raste të rënda sociale, të moshuar të vetmuar etj..
Islamic Relief Kosova është organizatë e humanitare e cila vepron në Kosovë që nga viti 1999 dhe ka nëlistat e saj rreth 2100 familje në kushte të vështira.
Andaj, ju mund t’i dhuroni vitrat tuaja në Islamic Relief përmes webfaqes, xhirollogarisë apo fizikisht nëzyret tona.
Web: www.islamicreliefkosova.org
Xhirollogaria në NLB:1708200008014285 (Swift Code: NLPR XK PR, IBAN: XK05)
Zyret tona: Prishtinë, Mitrovicë, Gjilan, Pejë, Prizren, Ferizaj dhe Kamenicë.
Për më shumë informata vizitoni faqen zyrtare në Facebook ose kontaktoni në numrin: +383 45 906 733