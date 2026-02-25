Dhunohet një grua në Vushtrri, të dyshuarit dërgohen në mbajtje
Dy persona janë arrestuar pasi që të njëjtit kanë dhunuar një grua.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 24/25.02.2026 rreth orëve 21:00-01:00, në Vushtrri.
Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.
“Vushtrri 24/25.02.2026-21:00-01:00. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë, pasi që të njëjtit kanë dhunuar viktimën femër kosovare. Viktima është dërguar për tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar ne mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
