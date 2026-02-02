Dhjetëra mijëra punonjës të transportit lanë punën në një grevë të thirrur në Gjermani
Udhëtarët në të gjithë Gjermaninë u përballën me temperatura të ulëta dhe platforma të zbrazëta të hënën, ndërsa dhjetëra mijëra punonjës të transportit publik lanë punën në një grevë të thirrur nga sindikata Verdi, duke mbyllur shërbimet e autobusëve dhe tramvajit në shumicën e qyteteve.
Verdi, e cila përfaqëson gati 100,000 punonjës të transportit, e thirri grevën pasi bisedimet me punëdhënësit komunalë dhe shtetërorë mbi kushtet e punës ngecën javën e kaluar.
Sindikata po kërkon ndërrime më të shkurtra, pushime më të gjata pushimi dhe paga më të larta për punën e natës dhe të fundjavës, edhe pse qytetet përballen me kufizime buxhetore.
Greva prek rreth 150 kompani të transportit komunal në të gjitha, përveç njërit prej 16 shteteve federale të Gjermanisë, duke përfshirë Berlinin, Hamburgun dhe Bremenin.
Një nga veprimet më të mëdha të koordinuara në sektorin e transportit lokal në vite, greva filloi siç ishte planifikuar, tha Serat Canyurt, negociatori kryesor për Verdi, duke shtuar se operatorët e transportit publik tani pritet të kthehen në tryezën e negociatave.
Në Stuttgart, Karlsruhe dhe Freiburg, shërbimet do të ndalen për të gjithë ditën, thanë zyrtarët e sindikatës.
Temperaturat ranë nën zero në pjesën më të madhe të vendit, duke përkeqësuar situatën për udhëtarët e detyruar të kërkojnë transport alternativ.
Megjithatë, Deutsche Bahn theksoi të premten se trenat e saj urbanë të hekurudhës S-Bahn në qytete duke përfshirë Berlinin, Hamburgun, Mynihun dhe Stuttgartin, së bashku me shërbimet në distanca të gjata, do të funksionojnë normalisht të hënën pasi stafi nuk përfaqësohej nga Verdi.
Bisedimet midis Verdi dhe shoqatave të punëdhënësve kanë qenë të tensionuara, me udhëheqësit e sindikatës që akuzojnë bashkitë se kërkojnë të ulin përfitimet dhe të zgjasin ndërrimet.
Në Berlin, negociatorët e Verdi thanë se operatorët donin që punëtorët të financonin vetë përmirësimet duke hequr dorë nga pagesa e sëmundjes dhe orët fleksibile.
Raundi tjetër i negociatave është planifikuar për 9 shkurt.
Udhëheqësit e sindikatës paralajmëruan se mund të pasojnë veprime të mëtejshme industriale nëse punëdhënësit nuk ofrojnë lëshime të rëndësishme. /Telegrafi/