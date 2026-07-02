Dezertojnë ish-të burgosurit rus që luftonin në Ukrainë
Nëntë ish-të burgosur dezertojnë nga ushtria ruse në rajonin e Belgorodit.
Nëntë ish-të burgosur të rekrutuar për të luftuar në Ukrainë kanë dezertuar nga pozicionet e tyre ushtarake në rajonin rus të Belgorodit, raportojnë burime ruse.
Sipas këtyre burimeve, grupi po përgatitej për t’u dislokuar në frontin e Kharkivit, ku forcat ruse dhe ukrainase vazhdojnë përleshjet e ashpra.
Dezertimi i tyre vjen në një kohë kur, sipas raportimeve, ushtria ruse po përdor gjithnjë e më shpesh të rekrutuar me sfond penal në vijat e para të frontit, në sulme me humbje të larta të njohura si “sulme me valë këmbësorie”.
Ky rast nuk është i izoluar. Sipas të njëjtave burime, të paktën 13 ushtarë kanë dezertuar nga i njëjti sektor gjatë ditëve të fundit, ndërsa vlerësohet se dhjetëra mijëra ushtarë rusë kanë braktisur radhët e ushtrisë që nga fillimi i pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës në vitin 2022.
Zhvillimet e fundit po interpretohen si një shenjë e rritjes së pakënaqësisë dhe vështirësive brenda radhëve të ushtrisë ruse, veçanërisht në njësitë e dislokuara në vijën e frontit. /Telegrafi/