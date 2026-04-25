Detajet e rrjetit të prostitucionit që tronditi futbollin italian, çmimi për një natë ishte marramendës dhe varej nga 'puna' shtesë
Dokumentet nga hetimi i prokurorit të Milanos mbi nxitjen dhe shfrytëzimin e prostitucionit zbulojnë detaje të një sistemi të mirë-vendosur që organizonte dalje në mbrëmje për futbollistët me vajza eskortë dhe stjuardesa. E gjithë paketa e shërbimeve, nga rezervimi i tavolinave deri te vajzat, mund të kushtojë deri në 10,000 euro, me organizatën që mban më shumë se gjysmën e fitimeve.
Hetimi përqendrohet tek çifti Buttini-Ronchi, të cilët do të merren në pyetje më 27 prill, dhe bashkëpunëtorët e të cilëve ishin përgjegjës për marrëdhëniet me klientët. Këta ishin kryesisht lojtarë futbolli me famë ndërkombëtare, por edhe personazhe të tjerë VIP dhe sipërmarrës.
Organizata menaxhoi të gjitha aspektet, nga udhëtimi deri te përmbushja e të gjitha dëshirave të klientëve, përfshirë sigurimin e oksidit të azotit, i njohur si ‘gaz për qeshje’, në mënyrë që ata të mund të festonin pa frikën e kontrolleve antidoping sepse substanca nuk mund të zbulohej.
Dosjet regjistruan komunikimin: "Jemi në Duka, në hotelin ME Milan, na duhen tullumbace". Përgjigja ishte e shpejtë: "Në rregull, po dërgoj dikë". Shërbimi, pra, ishte i përfunduar.
Çmimi i një mbrëmje është deri në 10,000 euro
Sipas Gazzetta dello Sport, çmimet u përshtatën për klientët me të ardhura jashtëzakonisht të larta, të cilët nuk hezituan të paguanin më shumë për privatësi të garantuar dhe organizim të plotë. Çmimi i një mbrëmje varej nga kërkesat. Për shembull, një tavolinë për pesë persona, që përfshinte argëtimin dhe vajzat, kushtonte rreth 10,000 euro.
Prania e lojtarëve të famshëm të futbollit u përdor si karrem për të tërhequr klientë të tjerë, me mesazhe si "Ja edhe këtu...", dhe biznesi u përhap gojë më gojë. Për "argëtim" shtesë pas një daljeje në mbrëmje, ishte e nevojshme të paguhej ekstra, thuhet në tekst.
Sipas padisë, është e rëndësishme të theksohet se jo të gjithë lojtarët e futbollit e përdorën shërbimin e plotë; disa thjesht kërkonin pak argëtim dhe privatësi, pa e vazhduar domosdoshmërisht mbrëmjen në hotel.
Çifti Buttini-Ronchi
Vajzat e zgjedhura nga katalogu dhe ndarja e fitimit
Sipas dokumenteve, organizata kishte rreth 100 vajza shumë të reja, italiane dhe të huaja, disa prej të cilave ishin edhe të disponueshme si eskorta. Klientët i zgjidhnin ato përmes një lloj katalogu që përmbante foto, profile në Instagram dhe çmime. Midis tyre ishin studente të mbështetura nga prindërit e tyre të cilat pranonin punën si ‘host’ për të fituar para për një çantë dore ose fustan firmato.
Vajzat e reja konfirmuan atë që raportoi njëra prej tyre, se ato ishin punësuar për të marrë pjesë në darka në vende luksoze si eskortë. Shpesh u ofrohej mundësia e pranimit të punës "shtesë".
Vajzave u mbeti vetëm një pjesë e vogël e të ardhurave. Ato i merrnin paratë e gatshme, në zarfe, dhe shuma varej nga shërbimet e ofruara, çmimi që aplikohej dhe nëse ato qëndronin në një dhomë në Cinisello, gjë që ndikonte në pagën ditore prej 70 deri në 100 euro. Ato ranë dakord për shuma dukshëm më të ulëta se ato të ngarkuara nga organizata.
Çifti Buttini-Ronchi mbajti dukshëm më shumë se 50 për qind të parave që do të ishin paguar nga një futbollist ose klient tjetër. Për shembull, ankimuesi përmendi rastin e një vajze kolumbiane që u detyrua të prostituohej me një futbollist në vitin 2022 për 1,000 euro, nga të cilat mori më pak se gjysmën.
Kërkimi për fitime të fshehura
Ndërkohë, policia financiare po kërkon për para, të vlerësuara në rreth 1.2 milion euro, të cilat besohet se janë të fshehura jashtë vendit. Hetuesit besojnë gjithashtu se ka më shumë para të fshehura nga aktivitete të paligjshme.
Si kujtesë, si pjesë e hetimit për rrjetin e dyshuar të prostitucionit në Milano, kanë dalë emrat e shumë futbollistëve, përfshirë Alessandro Bastoni (Inter), Rafa Leao (Milan), Dusan Vlahovic (Juventus), Raul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Yann Bisseck (Inter), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Samuele Ricci (Milan) dhe Gianluca Scamacca (Atalanta).
Është e rëndësishme të theksohet se asnjë nga lojtarët e përmendur nuk është nën hetim ose i dyshuar për ndonjë vepër penale. /Telegrafi/