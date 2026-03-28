Detaje nga plagosja e trefishtë në biznesin e tapicerive në Korçë, u përdorën dhe gërshërë
Janë zbuluar detaje nga plagosja e trefishtë në Korçë, ku tre persona kanë mbetur të lënduar pas një sherri në një biznes të tapicerive të makinave.
Tre personat mbetën të plagosur pas një konflikti të ndodhur në unazën veriore të qytetit të Korçës ku u përdorën dhe gërshërët ndërsa njëri prej të plagosurve, pronari i biznesit të tapicerisë, Renaldo Xhixho, mbeti i lënduar rëndë, por jashtë rrezikut për jetën, ndërsa dy të tjerë u plagosën më lehtë.
Burime pranë policisë bëjnë me dije se sherri ka nisur në këtë biznes të tapicerëve, ku dyshohet se konflikti erdhi për shkak të punës së kryer në tapiceri, raporton euronews.al
Oficerët e policisë gjyqësore kanë marrë në pyetje disa persona që kanë qenë të pranishëm në ngjarje, përfshirë të lënduarit dhe pronarë të tjerë të bizneseve pranë vendit të ngjarjes.
Aktualisht, policia ndodhet në ambientet e spitalit të Korçës, ku po vazhdon marrjen e deklaratave nga të përfshirët në këtë ngjarje.