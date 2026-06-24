Despotovski: Pranimi i propozimit francez ishte një mundësi për t'i çuar gjërat deri në fund
Anëtari i LSDM-së dhe ish-drejtori i TIRZ-së, Jovan Despotovski, nuk pajtohet se qeveria e mëparshme ishte servile ndaj Bullgarisë dhe integrimit evropian.
Megjithatë, ai në "Samo Vistina" pohon se Maqedonia meritonte të hapte negociatat me BE-në, por jo vetëm me ndryshimet kushtetuese.
"Keni një mori vendesh në Evropën Qendrore dhe Lindore që ishin prapa në shumë gjëra në vitet 90-ta. Ne e meritonim, por jo për shkak të ndryshimeve kushtetuese, por sepse ishim përpara dhe kishim dëshirë, angazhim dhe kapacitet më të madh.
Në momentin kur Maqedonia zyrtarisht duhej të merrte përgjigjet që në fillim, problemi ishte Franca, nën pretekstin e gatishmërisë së pamjaftueshme institucionale të Unionit, i cili ndërkohë nuk është përgatitur.
Pranimi i propozimit francez ishte një mundësi për t'i shtyrë gjërat deri në fund, por kjo doli të mos funksiononte për shkak të reagimit publik, mospërgatitjes, revoltës, ndërkohë pati zgjedhje, rrethanat politike ndryshuan dhe tani kemi një qeveri që mbështet një qasje paksa të ndryshme", tha Despotovski./Telegrafi/