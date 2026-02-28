Dështoi marrëveshja në janar, Juventusi i etur për ta marrë sulmuesin në verë
Juventus vazhdon ta ketë sulmuesin e Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, si objektivin kryesor për sezonin e ardhshëm.
“Zonja e Vjetër” po përgatitet të hapë bisedimet për rinovimin e kontratës me trajnerin Luciano Spalletti, por sipas Tuttosport, e ardhmja e tij në Allianz Stadium lidhet ngushtë me planet e klubit për merkaton e verës.
Gazeta torineze raporton se Spalletti pret të paktën një përforcim të madh në çdo repart dhe Kolo Muani, aktualisht në huazim te Tottenham Hotspur, mbetet prioriteti kryesor për sezonin 2026–27.
Juventusi tentoi ta rikthente francezin në janar, por Spurs refuzuan ta linin të largohej. Sipas raportit, bardhezinjtë do të tentojnë sërish transferimin e tij në verë, pavarësisht se çfarë do të ndodhë me Vlahovicin, kontrata e të cilit skadon në qershor.
Tuttosport shton se Juventusi ka hapur bisedime edhe për përforcime në reparte të tjera. Mes emrave të përmendur për krahët e mbrojtjes janë Oscar Mingueza dhe Zeki Celik i AS Roma, të dy të disponueshëm si lojtarë të lirë.
Në mesfushë, objektivat kryesorë janë Bernardo Silva — gjithashtu i lirë në fund të kontratës në qershor — dhe Sandro Tonali, ndërsa Teun Koopmeiners pritet të largohet.
Interes nga Liga Premier ka edhe për Federico Gatti, ndërsa situata mbetet për t’u ndjekur edhe për portierët Michele Di Gregorio dhe Mattia Perin./Telegrafi/