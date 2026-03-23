(DËSHTIMI I TRUPIT) LËRE DRITËN E DIELLIT TË HYJË
Nga: James Rado dhe Gerome Ragni (kënga The Flesh Failures (Let the Sunshine In), nga mjuzikli dhe filmi Hair, muzika nga Galt MacDermot)
Përkthimi: Agron Shala
Vdesim urie, vështrojmë njëri-tjetrin, na merret fryma
Marshojmë me krenari në palltot tona të dimrit
Veshur me kutërbimet e laboratorëve
Ballë për ballë kombit që po jep shpirt
Nën iluzionin e letërthirrjeve ushtarake
Duke dëgjuar gënjeshtrat e reja
Me vegime madhështore të melodive të shkreta
Diku, brenda diçkaje, ka një vrull madhështie
Kush e di çfarë na pret në jetën tonë
E skalis të ardhmen time mbi filma në hapësirë
Heshtja më flet fshehurazi gjithçka, gjithçka
Mançester, Angli, Angli
Mançester, Angli, Angli
Përtej Oqeanit Atlantik
Dhe jam gjeni, gjeni
Besoj në Zot
Dhe besoj se Zoti beson te Klodi
Ky jam unë, ky jam unë, ky jam unë
Vdesim urie, vështrojmë njëri-tjetrin, na merret fryma
Marshojmë me krenari në palltot tona të dimrit
Veshur me kutërbimet e laboratorëve
Ballë për ballë kombit që po jep shpirt
Nën iluzionin e letërthirrjeve ushtarake
Duke dëgjuar gënjeshtrat e reja
Me vegime madhështore të melodive të shkreta
Duke kënduar këngët tona hapësinore
Mbi një sitar me pëlhurë merimange
Jeta është rreth teje dhe brenda teje
Përgjigju për Timoti Lirin, shpirt
(Pse nuk e lë?) Lëre dritën e diellit, (duhet ta lësh) lëre dritën e diellit të hyjë, dritën e diellit të hyjë