Dëshmojnë ekspertët slloven në rastin "Onkologjia": Ndryshimet në trajtim të pacientëve nuk janë regjistruar siç duhet
Me marrjen në pyetje të ekspertëve nga Sllovenia të cilët kanë kryer ekspertizë mjekësore për Prokurorinë, sot në në Gjykatën Themelore Penale në Shkup, ka vazhduar gjykimi kundër ish-drejtorit të Klinikës së Onkologjisë, Nino Vasev i cili së bashku me dy onkologë të tjerë, akuzohet për trajtim neglizhent ndaj pacientëve.
Ekspertja Maja Radnik nga Fakulteti i Mjekësisë në Maribor të Sllovenisë e cila përgatiti raportin e ekspertizës mjekësore, së bashku me asistenten Jasmina Jordan, gjithashtu nga fakulteti në Maribor, iu përgjigj pyetjeve të Prokurorisë në lidhje me kriteret mjekësore në bazë të të cilave përcaktohet terapia onkologjike, si dhe protokollet sipas të cilave bëhet kjo, por edhe për mendimet konkrete mbi trajtimin e gjithsej 51 dokumenteve mjekësore mbi të cilat është kryer raporti i ekspertizës.
Barnat onkologjike në kuadër të indikacioneve kanë një dozë të caktuar, metodë dhe kohë aplikimi të përcaktuar saktësisht e cila është konfirmuar përmes fazave të ndryshme të studimeve klinike. Çdo ndryshim në ilaç ose dozë duhet të shënohet qartë dhe për çfarë arsye. Vendimmarrja konsiliare multidisiplinare, thekson eksperti, është standardi i artë i trajtimit të mirë onkologjik.
E pyetur nëse në historitë kanë vënë re ndonjë vendimmarrje konsiliare gjatë përcaktimit ose ndryshimit të terapisë, eksperti tha se nga 51 dokumentet mjekësore të shqyrtuara, vetëm një përmbante një regjistrim të një konsiliumi multidisiplinar.
“Dokumentacioni i shqyrtuar tregon se ndryshimet në trajtim nuk u regjistruan siç duhet dhe shpesh pa asnjë shpjegim”, theksoi ekspertja Maja Radnik.
Dokumentimi i plotë i trajtimit, si në çdo praktikë mjekësore si dhe në trajtimin onkologjik, eksperti ka thënë se është me rëndësi duke shtuar se regjistrimi i saktë i trajtimit, si informacion do të thotë siguri për pacientin, por është gjithashtu i rëndësishëm dhe i nevojshëm për trajtim të mundshëm të mëtejshëm nga specialistë të tjerë mjekësorë.
“Nga dokumentacioni mjekësor i shqyrtuar u strukturuan disa gjetje të rralla, por në një numër të madh gjetjesh u vu re se pacienti po merrte medikamente dhe nuk u vunë re vështirësi, që do të thotë se nuk kishte anamnezë dhe as ekzaminim klinik dhe cilat janë protokollet”, deklaroi eksperti.
Në dokumentacionin që iu nënshtrua ekspertizës, dëshmitari tha se kishte pacientë pa ekzaminime të rregullta ambulatore dhe kjo u vu re vetëm në një pjesë të vogël të dokumentacionit.
“Gjatësia dhe pesha trupore u vunë re vetëm në një numër të vogël rastesh, më shpesh nëse në dokumentacion kishte një fletë terapeutike. Kishim edhe më pak të dhëna për komorbiditetin dhe shumë pak në dokumentacion ishte një ekzaminim fiziologjik. Në përgjithësi i gjithë dokumentacioni ishte shumë i paplotë”, theksoi eksperti.
Gjëja më e rëndësishme për pacientët kur përcaktojnë terapinë, theksoi dëshmitari, është gjetja histologjike për llojin e kancerit, si dhe analizat shtesë gjenetike dhe molekulare, stadi i sëmundjes, sëmundjet shoqëruese dhe gjendja shëndetësore e pacientit.
“Terapia duhet të jetë në përputhje me udhëzimet e trajtimit – protokollet, gjë që lejon terapi të suksesshme dhe siguri të pacientit. Në Evropë, ne i përmbahemi protokolleve evropiane dhe protokollet shtetërore janë në përputhje me to. Nëse shteti nuk ka protokolle, atëherë ne i përmbahemi protokolleve evropiane, pra botërore”, shpjegon eksperti.
Rasti është në procedurë dëshmuese dhe e udhëheq gjyqtarja Snezhana Markovska, ndërsa për dëgjimin e ekspertëve nga Sllovenia janë caktuar disa seanca këtë javë.
Në pajtim me dinamikën e njoftuar, kah fundi i marsit duhet të fillohet me dëgjimin e ekspertëve nga Serbia, të cilët gjithashtu kanë punuar në ekspertizën mjekësore për Prokurorinë.
Ish-drejtori i Klinikën për Onkologji, Nino Vasev, dhe dy onkologë – Simonida Cërvenkova dhe Dragan Jakimovski, të punësuar në Klinikën për Radioterapi dhe Onkologji-Shkup, akuzohen për trajtim joadekuat të pacientëve. Procedura filloi kundër një onkologe tjetër, e akuzuara e dytë Meri Peshevska, e cila e pranoi fajin para gjykatës pas së cilës gjykata e dënoi me dy vjet burgim me kusht.
Aktakuza i ngarkon mjekët për vepra të rënda të vazhduara kundër shëndetit të njerëzve dhe trajtim joadekuat, me ç’rast te 29 pacientë u aplikuan terapi të papërshtatshme, me devijime në dozë dhe pa vlerësim adekuat të gjendjes shëndetësore, Përveç kësaj, kundër Vasevit dhe ish drejtorit ekonomik në Klinikë është dorëzuar edhe një aktakuzë për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe përvetësim, me dëm prej mbi 2,2 miliardë denarë të buxhetit shtetëror.