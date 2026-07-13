Dërgohen edhe aeroplanë për të luftuar zjarret në 'shkallë të jashtëzakonshme' pranë Parisit
Dy aeroplanë zjarrfikës janë dërguar me urgjencë në rajonin e Parisit për të luftuar një zjarr të madh në jug të kryeqytetit francez.
Zjarri në pyllin Fontainebleau, i përshkruar nga zyrtarët si "i fortë" dhe me "shkallë të jashtëzakonshme", mbylli pjesërisht autostradën kryesore veri-jug të vendit, duke ndërprerë trafikun gjatë pushimit të parë të madh të fundjavës së verës.
Herët të hënën, zyrtarët thanë se zjarri kishte përfshirë 800 hektarë dhe po përhapej ende në pyll, rreth 40 milje (60 km) në juglindje të qytetit të Parisit.
Rajoni i Parisit po vuan nga vala e tretë e të nxehtit këtë vit gjatë një vere në të cilën rekordet e temperaturave janë thyer në disa vende në të gjithë Evropën.
Dhe kjo thuhet se ishte hera e parë që aeroplanët zjarrfikës ishin dërguar nga jugu normalisht më i thatë dhe më i nxehtë i vendit për të luftuar zjarret në rajonin e Parisit, tha Eric Brocardi, i federatës kombëtare të zjarrfikësve të Francës.
Dy helikopterë zjarrfikës dhe një avion vëzhgimi ishin gjithashtu të vendosur, shtoi ai, sipas Agence-France-Presse.
"Qëllimi është të shpëtojmë jetë dhe prona", u citua të thoshte ai.
Më parë, një zjarr kishte bllokuar gjithashtu një autostradë që shkonte në lindje nga Parisi dhe kishte ndërprerë një linjë treni me shpejtësi të lartë në jug të Francës.
Udhëtarët po përballeshin me vonesa deri në gjashtë orë për trenat që mbërrinin ose niseshin nga Gare de Lyon i Parisit, tha kompania franceze hekurudhore SNCF të dielën në mbrëmje.
Vala e fundit e nxehtësisë franceze ka detyruar mbylljen e përkohshme të tre centraleve bërthamore.
Organizatorët e garës së çiklizmit Tour de France gjithashtu shkurtuan fazën e së dielës me 30 km (19 milje) ndërsa temperaturat iu afruan 40 gradë Celsius.
Temperaturat rekord në të gjithë Evropën këtë verë kanë çuar në zjarre të mëdha, veçanërisht në Spanjë ku të paktën 13 persona u vranë nga zjarri i së enjtes në Almeria, një nga më vdekjeprurësit e vendit ndonjëherë.Dhe në Mbretërinë e Bashkuar, një zjarr i madh në veri të Uellsit u shpall një incident i madh nga shërbimet e emergjencës të dielën, ndërsa zjarrfikësit u përballën me zjarret në të gjithë Anglinë dhe Uellsin. /Telegrafi/