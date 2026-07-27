Deputetët votuan ribalancimin e buxhetit të Maqedonisë së Veriut
Me 64 vota “pro” dhe asnjë “kundër” ose “abstenim”, deputetët e Kuvendit të RMV-së sot pasdite miratuan ribalancimin e ndryshuar të projektbuxhetit për vitin 2026, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Votimit i parapriu një debat, në të cilin deputetët e shumicës qeverisëse mbrojtën qëndrimin se ribalancimi synon stabilitetin ekonomik, zhvillimin dhe menaxhimin e përgjegjshëm të financave publike.
Opozita akuzoi se ribalancimi i propozuar nuk synon zhvillimin produktiv, nuk është zhvillimor dhe social, duke theksuar se qytetarëve nuk u duhen slogane, por rezultate.
Në seancën parlamentare ku shpjegoi propozimin e ndryshuar për ribalancimin e buxhetit për vitin 2026, Ministrja e Financave Gordana Dimitrieska-Koçoska tha se është detyrim i Qeverisë dhe ministrisë së linjës të reagojnë në kohën e duhur dhe të përputhin parashikimet buxhetore me zhvillimet reale ekonomike.
"Performanca makroekonomike dhe fiskale në gjysmën e parë të vitit, e kushtëzuar nga zhvillimet e jashtme, imponoi nevojën për të rishikuar parashikimet fillestare të buxhetit me qëllim sigurimin e fondeve shtesë për shërbimin e detyrimeve më prioritare që rrjedhin nga marrëveshjet kolektive të nënshkruara, më shumë fonde për bujqësinë, mbrojtjen sociale, komunat dhe më shumë fonde për shpenzimet kapitale. Me ndryshimet e propozuara, ne përputhim supozimet makroekonomike dhe parashikimet fiskale, kryesisht në anën e shpenzimeve të Buxhetit", tha Ministrja e Financave.
Ribalancimi i buxhetit, shtoi Dimitrieska-Koçoska, është një përgjigje ndaj rrethanave të ndryshuara ekonomike dhe një instrument për harmonizimin e financave publike me nevojat reale të ekonomisë, institucioneve dhe qytetarëve./Telegrafi/