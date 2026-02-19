Deputetët votuan propozim-ligjin për zgjatjen e afatit për legalizimin e objekteve pa leje
Komunat do të kenë mundësinë të përfundojnë ndërtesat e ndërtuara pa leje që janë në procedurë legalizimi deri në mars të vitit 2031, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Shumica e deputetëve të pranishëm në seancën e sotme parlamentare miratuan ndryshimet e fundit në Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve të Ndërtuara Pa Leje, të cilat lejojnë që kërkesat që janë në procedurë dhe i referohen ndërtesave të ndërtuara pa leje deri në vitin 2011, të përfundojnë deri në këtë afat.
Ndryshimet u bënë me iniciativë të BNJVL-së dhe me propozim të disa deputetëve të OBRM-PDUKM-së. Bordi Drejtues i BNJVL-së në seancën e fundit shqyrtoi iniciativën e Komunës së Manastirit, e cila u mbështet edhe nga disa komuna, për të paraqitur një kërkesë për ndryshime në Ligj, i cili është i vlefshëm deri më 3 mars të këtij viti, pas së cilës procedurat e zhvilluara para komunave do të ndërpriteshin me hyrjen në fuqi të ligjit.
Në kërkesë u shpjegua se një pjesë e madhe e procedurave nuk ishin përfunduar për shkak të kontesteve gjyqësore që lidhen me të drejtat mbi objektet e ndërtuara, procedurave gjyqësore të iniciuara në kuadër të procedurës së zhvilluar para komunës, për shkak të rrethanave trashëgimore dhe rrethanave të tjera pronësore-juridike që duhej të zgjidheshin si çështje paraprake në procedurë, si dhe rrethanave të tjera të paparashikuara.
Aktualisht, mijëra raste të papërfunduara janë në pritje në komuna. Për shembull, në Komunën e Aerodromit, nga gjithsej 10.000 kërkesash, 4.000 janë të papërfunduara, në Qendër, deri më tani janë paraqitur 7.100 kërkesa, dhe 1.500 të tjera janë në proces. Në Saraj nga 9.971 raste legalizimi, 2.215 janë zgjidhur, 3.112 kërkesa të qytetarëve janë refuzuar, ndërsa 4.623 raste të tjera janë në proces zgjidhjeje./Telegrafi/