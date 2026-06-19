Depozitë online nga ProCredit Maqedoni - Deri në 3,55% për denarë dhe 2,65% për euro
Pushime për ju, kurse kursimet tuaja rriten. Aty ku je!Këtë verë, ndërsa shijoni pushimet verore, kursimet tuaja mund të punojnë për ju dhe të sjellin fitim të sigurt që nga dita e parë. Me ofertën promocionale të ProKredit Bankës, kursimi merr një dimension të ri: norma fikse interesi, transparencë dhe rritje të parashikueshme.
Oferta promovuese verore e ProKredit ofron normë fikse interesi me kushtet më të mira në treg:
- 3,55% normë fikse interesi për depozitat në denarë, me afat depozitimi prej 25 muajsh;
- 2,65% normë fikse interesi për depozitat në euro, me afat depozitimi prej 25 muajsh.
Këtë verë, me depozitimin onlajn të shpejtë dhe të thjeshtë, ProKredit Banka u mundëson klientëve fitim të sigurt dhe shfrytëzim maksimal të kohës.
Oferta u dedikohet të gjithëve që duan që kursimet e tyre të punojnë për ta dhe të bëjnë lëvizje të zgjuar financiare gjatë pushimeve verore.
Po fillon vera – filloni të kurseni dhe siguroni një fitim të garantuar për 25 muajt e ardhshëm
Depozita promovuese e ProKredit Bankës ofron normën fikse më tërheqëse të interesit në treg dhe të hyra të shkëlqyera gjatë 25 muajve të ardhshëm. Norma fikse e interesit prej 3,55% për depozitat në denarë dhe 2,65% për depozitat në euro do të thotë se klientët e dinë paraprakisht se sa mund të presin të fitojnë gjatë gjithë periudhës prej 25 muajsh. ProKredit Banka u mundëson klientëve të kenë paraprakisht një pasqyrë të qartë dhe të saktë gjatë gjithë periudhës së depozitimit me afat.
Dy hapa drejt kursimit me normën më të mirë fikse të interesit në treg
Nga depozita juaj verore, e cila ju sjell kursim dhe mundësi fitimi me normë fikse interesi prej 3,55% për depozitat në denarë dhe 2,65% për depozitat në euro, ju ndajnë vetëm dy hapa të thjeshtë:
1. Hapni një llogari në ProKredit Bankë nëpërmjet ofertës “0 Përgjithmonë”, kurse nëse tashmë keni një llogari, kaloni te hapi i dytë.
2. Depozitoni kursimet tuaja në denarë ose euro me afat prej 25 muajsh, onlajn nëpërmjet faqes së internetit të bankës ose nëpërmjet aplikacionit celular të bankës.
Oferta promovuese për depozitat me afat është edhe një dëshmi tjetër e përkushtimit të ProKredit Bankës për krijimin e zgjidhjeve moderne financiare.
Të gjithë klientët e rinj dhe ekzistues të bankës mund të hapin depozitë me afat onlajn, kudo që ndodhen. Oferta vlen deri më 31 korrik 2026, ndërsa më shumë detaje mund të gjenden në ueb-faqen e ProKredit Bankës.