Philip Morris International dhe Andrea Bocelli fillojnë platformën “Beso. Më Tepër” – histori besimi, këmbënguljeje dhe progresi
Çfarë ndodh kur bota vendos paraprakisht se kush jemi dhe çfarë mund të arrijmë? Kjo është pyetja që fillon “Believe.Further”, platforma e re shumëvjeçare nga Philip Morris International dhe tenori i njohur botërisht Andrea Bocelli, e projektuar për të nxitur një dialog më të gjerë rreth progresit, ndryshimit dhe guximit për të besuar në mundësi.
E lançuar në Venecia, një qytet i njohur për urat dhe lidhjet e tij, platforma bashkon dy histori të dallueshme, por thelbësisht të lidhura. Njëra është historia personale e Andrea Bocelli-t, udhëtimi i jetës së të cilit është një shembull besimi, këmbënguljeje dhe kapërcimi të sfidave. Tjetra është historia e Philip Morris International dhe transformimi i saj drejt një të ardhmeje pa duhan, të nxitur nga shkenca, teknologjia dhe inovacioni.
"Këto janë dy histori të mëdha transformimi. Njëra është historia e një burri me vizion dhe besim në atë që diçka mund të bëhet. Tjetra është historia e një kompanie me vizion dhe besim në bërjen e gjësë së duhur, duke përdorur progresin për të ecur përtej të kaluarës", tha Massimo Andolina, president i rajonit të Evropës në Philip Morris International.
Në zemër të partneritetit është besimi i përbashkët se ndryshimi i vërtetë fillon me besim dhe këmbëngulje - tek vetja juaj, në idenë dhe në mundësinë që gjërat të përmirësohen.
"Gjithçka fillon me bindje të thellë të brendshme se po bëni gjënë e duhur dhe se rezultate të mira do të vijnë prej saj. Por gjithashtu duhet guxim", theksoi Andolina.
Për Andrea Bocellin, besimi dhe këmbëngulja kanë qenë gjithmonë një forcë lëvizëse. Duke kujtuar fillimet e udhëtimit të jetës së tij, ai vuri në dukje: "Ai ishte momenti kur unë vërtet fillova të besoja se diçka do të ndodhte".
Gjatë bisedës, Bocelli dërgoi një mesazh që përfaqëson një nga mesazhet kryesore të platformës: "Mund të ndryshoni dhe të përparoni, duke mbetur besnik ndaj vetes".
Është pikërisht kjo ide që lidh historinë e tij personale me transformimin e Philip Morris International. Sot, produktet pa tym kontribuojnë 43 përqind të të ardhurave neto të kompanisë dhe janë të disponueshme në më shumë se 105 tregje në të gjithë botën, që është një tregues i matshëm i ndryshimeve që kompania ka zbatuar për më shumë se një dekadë.
Prandaj, "Believe. Further" nuk është vetëm një histori zhvillimi individual ose korporativ. Është një thirrje për një bisedë më të gjerë shoqërore rreth asaj se si të ndërtojmë përparim të vërtetë në një kohë kur përçarjet dhe paragjykimet shpesh kufizojnë mundësitë për ndryshim.
"Nëse duam të zgjidhim sfidat e kohës sonë, duhet të ndalojmë së ndërtuari mure dhe të fillojmë të ndërtojmë më shumë ura", tha Andolina.
Si një iniciativë afatgjatë, platforma do të vazhdojë të lidhë komunitetet kulturore, institucionale dhe të biznesit rreth një ideje të përbashkët: progresi nuk ndodh vetvetiu, por ndërtohet me besim dhe këmbëngulje, me hapje ndaj dialogut dhe me guximin për të parë përtej asaj që duket e mundur sot.