Një epokë e re në kirurgji: operacioni i parë i asistuar me robot u krye me sukses në Spitalin Klinik “Acibadem Sistina”
Në Spitalin Klinik “Acibadem Sistina” u krye me sukses operacioni i parë me sistemin robotik MedBot Toumai®, duke shënuar zyrtarisht fillimin e një epoke të re të kirurgjisë së avancuar, precize dhe minimalisht invazive në spital, në vend dhe në rajon.
Te një pacient 57-vjeçar u realizua një prostatektomi radikale e asistuar me robot, e shoqëruar me limfadenektomi laparoskopike të asistuar me robot. Bëhet fjalë për një ndërhyrje komplekse për trajtimin e kancerit të prostatës, e cila, falë sistemit robotik, u realizua me saktësi të jashtëzakonshme dhe kontroll maksimal në çdo hap të procedurës.
Ekipi i urologjisë u udhëhoq nga Prof. Dr. Sotir Stavridis, specialit në urologji. Në ndërhyrje morën pjesë edhe urologë, anesteziologë, infermierë, teknikë mjekësorë dhe personel ndihmës spitalor. Falë përgatitjes së tyre të kujdesshme, profesionalizmit dhe koordinimit të shkëlqyer, operacioni përfundoi me sukses dhe sipas planit të parashikuar.
Pacienti ndodhet në gjendje të mirë të përgjithshme shëndetësore, ndërsa ecuria pas operacionit dhe rikuperimi po zhvillohen sipas pritshmërive. Ky sukses historik është rezultat i përkushtimit të vazhdueshëm të Spitalit Klinik “Acibadem Sistina” për t’u ofruar pacientëve inovacionet më të avancuara mjekësore dhe shërbime shëndetësore sipas standardeve më të larta botërore. Implementimi i kirurgjisë robotike përfaqëson një hap të rëndësishëm përpara jo vetëm për spitalin, por edhe për zhvillimin e kujdesit shëndetësor.
KIRURGU KA KONTROLL TË PLOTË MBI SISTEMIN ROBOTIK
Sistemi robotik nuk e kryen operacionin në mënyrë të pavarur. Çdo lëvizje e instrumenteve kontrollohet plotësisht nga kirurgu, i cili e drejton sistemin përmes një konzole të specializuar. Roboti i transmeton lëvizjet e kirurgut me saktësi të jashtëzakonshme, duke mundësuar punë të qëndrueshme dhe të detajuar edhe në zona anatomike me qasje të vështirë. Pamja tredimensionale me rezolucion të lartë i ofron kirurgut një paraqitje të zmadhuar shumëfish dhe të qartë të fushës operative.
Prof. Dr. Sotir Stavridis shpjegon se kjo qasje minimalisht invazive u mundëson pacientëve siguri më të madhe dhe një rikuperim dukshëm më të shpejtë.
“Implementimi i kësaj teknologjie të sofistikuar na hap mundësi të jashtëzakonshme – na lejon të punojmë me saktësi mikroskopike të nivelit më të lartë dhe të kryejmë ndërhyrje kirurgjikale jashtëzakonisht komplekse. Në të njëjtën kohë, qasja minimalisht invazive garanton siguri maksimale për pacientët dhe një rikuperim dukshëm më të shpejtë. Ndërhyrja u zhvillua në mënyrë të përkryer dhe plotësisht sipas planit të parashikuar, gjë që është rezultat i drejtpërdrejtë i përgatitjes së kujdesshme dhe koordinimit të shkëlqyer të të gjithë ekipit operativ”, – deklaroi Prof. Dr. Sotir Stavridis, specialist në urologji.
Në kryerjen e operacionit mori pjesë edhe Dr. Aleksandar Mickovski, si pjesë e ekipit të urologëve të përfshirë në ndërhyrje.
“Ky është sfida më e madhe e urologjisë moderne, përdorimi i robotit në realizimin e operacioneve kaq komplekse dhe bashkëkohore”, – deklaroi Dr. Aleksandar Mickovski.
PËRGATITJE E SAKTË ANESTEZIOLOGJIKE DHE KOORDINIM I VAZHDUESHËM
Drejtoresha mjekësore e Spitalit Klinik “Acibadem Sistina”, Dr. Emilija Mirçevska, udhëhoqi ekipin e anesteziologëve që mori pjesë në operacion.
Për Dr. Mirçevska, realizimi i operacionit të parë të asistuar me robot përfaqëson një moment me rëndësi historike për spitalin. Ajo shprehu mirënjohje të madhe për të gjithë anëtarët e ekipit mjekësor për profesionalizmin, përkushtimin dhe punën e tyre të palodhur, falë të cilëve ky hap i rëndësishëm në mjekësi u bë realitet.
“Jemi krenarë që mund të ofrojmë kujdes kirurgjikal të avancuar për pacientët tanë dhe t’ua bëjmë të aksesueshme teknologjitë më moderne mjekësore të gjithë pacientëve. Si anesteziologe, ishte një nder dhe krenari profesionale për mua të jem pjesë e ndërhyrjes së parë kirurgjikale të asistuar me robot në spitalin tonë. Anestezia në kirurgjinë robotike ka specifikat e saj dhe kërkon përgatitje të saktë, monitorim të kujdesshëm dhe menaxhim të të gjitha ndryshimeve të mundshme në organizëm, të cilat shkaktohen nga pozicioni i pacientit gjatë operacionit dhe insuflacioni me dioksid karboni. Procedura të tilla kërkojnë një nivel të lartë koordinimi dhe komunikim të vazhdueshëm ndërmjet të gjithë anëtarëve të ekipit operativ. Ky sukses është dëshmi se disponojmë me njohuritë, përvojën dhe kapacitetin për zbatimin e teknologjive më moderne mjekësore”, – shpjegon Dr. Emilija Mirçevska.
PËRFITIMET NGA KIRURGJIA E ASISTUAR ME ROBOT
Kirurgjia e asistuar me robot përfaqëson një përparim revolucionar në urologjinë bashkëkohore. Falë vizualizimit tredimensional HD, saktësisë së lartë dhe fleksibilitetit të instrumenteve, të cilat tejkalojnë kufizimet natyrore të lëvizjes së dorës së njeriut, teknologjia robotike mundëson një diseksion jashtëzakonisht të saktë dhe ruajtje maksimale të strukturave vitale anatomike. Për pacientët, kjo qasje nënkupton prerje më të vogla kirurgjikale, humbje më të vogël të gjakut, dhimbje më të lehta pas operacionit, rrezik më të ulët për komplikime, qëndrim më të shkurtër në spital, shërim më të shpejtë dhe rikthim më të hershëm në aktivitetet e përditshme, si dhe saktësi më të madhe në ruajtjen e nervave, enëve të gjakut dhe indeve përreth.
Zbatimi i sistemit robotik nuk përfaqëson vetëm një përparim teknologjik, por edhe fillimin e një kapitulli krejtësisht të ri në praktikën e përditshme kirurgjikale të Spitalit Klinik “Acibadem Sistina”.
Spitali Klinik “Acibadem Sistina” do të vazhdojë edhe në të ardhmen të investojë në teknologji inovative mjekësore, në zhvillimin e njohurive dhe në edukimin e vazhdueshëm të ekipeve të tij, me një qëllim të vetëm – të ofrojë trajtim më të mirë, më të sigurt dhe më efikas, si dhe rezultatet më të mira të mundshme për çdo pacient. Me zgjerimin e përdorimit të kësaj teknologjie, pritet që kirurgjia e asistuar me robot të bëhet standardi i ri i artë në trajtimin e një numri gjithnjë e më të madh pacientësh dhe në kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale më komplekse.