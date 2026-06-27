Deponuan para të falsifikuara në bankomat, Policia heton rastin në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një zyrtar i një banke ka raportuar se persona të panjohur kanë deponuar në bankomatin e bankës monedha dhe kartëmonedha në vlerë 664 euro të cilat dyshohet që janë të falsifikuara.
Rasti ka ndodhur në Fushë Kosovë.
“Rr. Nënë Terezë, Fushë Kosovë 10.02.2026 – 23.06.2026. Ankuesi mashkull kosovar zyrtar në një bankë, ka raportuar se persona të panjohur kanë deponuar në bankomatin e bankës monedha dhe kartëmonedha në vlerë 664 euro të cilat dyshohet që janë të falsifikuara”, bëhet e ditur në raport.
Rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/
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