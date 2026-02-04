Dënohet me 24 vite burg autori i vrasjes së ish-policit të burgjeve Gentjan Bejtjas
Gjykata ka dënuar me 24 vite burg Ilir Beqaraj, autorin e vrasjes së Gentjan Bejtjas.
Ekzekutimi ndodhi dy vite më parë, 15 mars 2024. Gentjan Bejtja para se të vritej, u shpëtoi disa atentateve.
Nga hetimet ka rezultuar se ditën e atentatit, persona të armatosur pasi kanë kaluar rrethimin e jashtëm të banesës së Gentjan Bejtjas kanë hyrë brenda oborrit dhe kanë qëlluar disa herë me armë zjarri në drejtim të tij, duke e lënë të vdekur.
Pak minuta pas ngjarjes në rrugën dytësore në fshatin Hasan, Fushë Krujë, është konstatuar duke u djegur një automjet tip Land Rover, që është përdoruar nga autorët në vendngjarje. /Tch/
