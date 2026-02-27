Deklarohen të pafajshëm Thaçi, Smakaj, Fazliu, Kilaj dhe Kuçi
Hashim Thaçi, Bashkim Smakaj, Fadil Fazliu, Isni Klilaj dhe Hajredin Kuçi u deklaruan sërish të pafajshëm duke i qëndruar kështu mbrapa qëndrimeve parapake.
Po ashtu, ata kanë thënë se e kanë kuptuar aktakuzën e cila u lexua në formë të përmbledhjes.
Sipas Prokurorisë, Bashkim Smakaj mban përgjegjësi penale-individuale për pikën 12: tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi midis së paku 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023, raporton Betimi për Drejtësi.
Në pikën 13, Bashkim Smakaj sipas Prokurorisë akuzohet për mosbindje ndaj gjykatës së paku në mes 9 shtatorit dhe 30 tetorit 2023.
Isni Kilaj përmendet në pikën e 14 të aktakuzës dhe sipas Prokurorisë mbanë përgjegjësi penale për tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi midis 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023.
Ngjashëm sikur Smakaj, në pikën 15, Kilaj akuzohet për mosbindje ndaj gjykatës midis së paku 6 tetorit dhe 2 nëntorit 2023.
Kurse në pikën 16, Fadil Fazliu sipas Prokurorisë mban përgjegjësi penale-individuale për tentativë për pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare me anë të pjesëmarrjes në veprime të përbashkëta të një grupi midis së paku 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023.
Në pikën 17, Fazliu ngarkohet me veprën penale për mosbindje ndaj gjykatës midis së paku 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023.
Ndërsa, Hajredin Kuçi mban përgjegjësi penale individuale për pikën 18 të aktakuzës e që sipas Prokurorisë është “mosbindje ndaj gjykatë” që dyshohet se është kryer 1 dhe 13 shtatorit 2023.
Ndërsa, pika e radhës është serish mosbindje ndaj gjykatës për Kuçin që dyshohet së është kryer midis së paku 26 qershorit dhe 18 korrikut 2023.