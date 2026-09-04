KRU “Hidromorava” ka njoftuar konsumatorët se është ndërprerë përkohësisht furnizimi me ujë në lagjet “Rexhep Dajkovci” dhe “Sadullah Brestovci” në Gjilan.

Sipas njoftimit, ndërprerja ka ardhur si pasojë e një defekti në gypin e ujësjellësit.

Ekipet teknike të kompanisë janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë sa më shpejt të jetë e mundur.

KRU “Hidromorava” ka bërë të ditur se për çdo ndryshim apo informacion shtesë, konsumatorët do të njoftohen përmes kanaleve zyrtare të komunikimit.

Kompania ka falënderuar konsumatorët për mirëkuptimin. /Telegrafi/

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