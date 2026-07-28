Defekt në gypin e ujësjellësit, ndërpritet furnizimi me ujë në disa zona të Gjilanit
KRUN "Hidromorava" Gjilan ka njoftuar se për shkak të një defekti në rrjetin e ujësjellësit, është ndërprerë furnizimi me ujë për konsumatorët në disa zona.
Sipas njoftimit, ndërprerja ka prekur banorët në: Rrugën “Mulla Idrizi”, Rrugën “Esat Berisha”, Rrugën “Elez Agushi”, Lagjen “Bujanina”.
Ekipet teknike janë angazhuar në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë në kohën më të shkurtër të mundshme.
Nga kompania bëhet e ditur se për çdo ndryshim apo informacion shtesë, konsumatorët do të njoftohen përmes kanaleve zyrtare të komunikimit.
Konsumatorëve u është kërkuar mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kohës së intervenimit. /Telegrafi/
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