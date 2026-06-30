DASHUROHUNI
Poezi nga: Jorge Enrique Adoum
Përktheu: Maksim Rakipaj
Dashurohuni, ju lutem, vazhdoni të duheni
ashtu me neps, ndër shekuj të shekujve të shekujve,
mos e zgjidhni lidhjen e parë, të vjetër sa s'mbahet mend,
sepse çka do të na mbetej prej kësaj shtatoreje dashurie të pacipë,
e si do të mund ta vërtetonim që dikush na deshi,
nëse këto eshtra beftas, pluhur të bëhen
e të zhbëhen në shkundjet e grahmave të fundit
njëqind shekuj pasi sapo ke prekur ato buzë me gishta
dhe mbetemi kështu pa një provë
që atë ditë qe vërtet përjetësia.
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