DASHURIA
Poezi nga: Antoine Simon
Përktheu: Anton Papleka
Fjala dashuri
Meriton shumë më tepër sesa një shkronjë të madhe
Më shumë sesa një rimë të rëndomtë
Me rimën budallaqe “gjithnji”
Që është veç një pjesë e vockël e përjetësisë
Dashuria
Meriton shumë më tepër sesa takimet e rastit midis asaj dhe teje
Si të ishit fillikatë në botë
Duke e sfilitur butësisht njëri-tjetrin
Dashuria është shumë më e gjerë
Ajo meriton më shumë sesa ajo që ka ndodhur me të
Ajo mori shkëmbimesh të vogla
Midis njerëzish ku ti ndihesh në shoqëri të mirë
Ai derivat i mynxyrshëm
Kur e ashtuquajtura dashuri për të afërmin
Shndërrohet në përdëllim të rremë
Që shton pritjet për t’u kthyer prapë
Dashuria
Meriton më shumë sesa ata mëshirë
Që ngjall çdo dhimbje
Para se ta mbyllë derën sërish
Dashuria
Si një kalim midis dy brigjeve
Ulja e saj e detyruar në tokë
Kur gjithçka lahet mirë e mirë në ujë
Ku gjithçka çlodhet