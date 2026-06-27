Danimarka regjistron ditën më të nxehtë në histori që nga viti 1874
Instituti Meteorologjik Danez (DMI) ka njoftuar se Danimarka ka regjistruar ditën më të nxehtë që nga fillimi i vëzhgimeve kombëtare të motit, me temperaturat që arritën në 36.6 gradë Celsius, ndërsa një valë e fortë e të nxehtit vazhdon të përfshijë pjesë të mëdha të Evropës.
Instituti tha se temperatura u mat në veri të qytetit Odense, duke thyer rekordin e mëparshëm kombëtar prej 36.4 gradë Celsius, i vendosur në qytetin Holstebro më 10 gusht të vitit 1975.
“Është thyer edhe rekordi absolut”, tha DMI, duke theksuar se rekordi i ri u vendos teksa dita ende nuk kishte përfunduar.
Më herët gjatë ditës, DMI konfirmoi se Danimarka kishte regjistruar tashmë ditën më të nxehtë të qershorit që nga fillimi i regjistrimeve meteorologjike në vitin 1874, pasi temperaturat arritën në 35.8 gradë Celsius, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm të qershorit prej 35.5 gradë Celsius, të vendosur në Hillerod në vitin 1947.
Temperaturat rekord u matën në aeroportin H.C. Andersen në veri të qytetit Odense.
Vala e të nxehtit gjithashtu solli natën më të ngrohtë të qershorit në histori për Danimarkën, pasi temperatura në ishullin Fano nuk ra nën 22.7 gradë Celsius, duke shënuar një “natë tropikale”, ku temperaturat gjatë natës mbeten mbi 20 gradë Celsius.
Temperaturat ekstreme kanë bërë që autoritetet të lëshojnë paralajmërime për valën e të nxehtit në të gjithë vendin, ndërsa autoritetet rrugore kufizuan përkohësisht qarkullimin e automjeteve shumë të rënda gjatë orëve më të nxehta për të shmangur dëmtimin e asfaltit të zbutur nga temperaturat e larta. /AA/