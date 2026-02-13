Daily Mail tregon në detaje rënien e ndikimit të Grenellit tek Trumpi - ai sot është ndër më të urryerit e shefes së stafit të presidentit amerikan
Richard Grenell kaloi vite duke u përpjekur të depërtonte në strukturat e ashpra të lëvizjes MAGA, duke treguar ambicie të fortë për të marrë drejtimin e komunitetit amerikan të inteligjencës në vitin 2020.
Ai u pozicionua si një nga figurat më luftarake dhe më besnike ndaj Donald Trump, duke synuar postet më të larta të administratës.
Gjashtë vite më vonë, në një moment kur Trump ndodhej sërish në kulmin e pushtetit politik, Grenell u gjend në krye të Qendrës Kennedy – një rol që për shumëkënd u duk si një largim nga qendra reale e vendimmarrjes. Sipas Daily Mail, edhe ky pozicion tashmë është në pikëpyetje.
Kthesa e fundit në karrierën e tij erdhi pasi Trump njoftoi mbylljen e Qendrës Kennedy për një rinovim dyvjeçar. Ky vendim pasoi një periudhë të trazuar për institucionin, të shoqëruar me polemika të brendshme dhe anulime të bujshme gjatë drejtimit të Grenell.
“Ristrukturimi i plotë” i paralajmëruar e ka lënë atë në një situatë të pasigurt, si në kuptimin praktik, ashtu edhe në atë simbolik.
Burime që kanë bashkëpunuar me të në Qendrën Kennedy e përshkruajnë si një figurë të fortë dhe të paparashikueshme. “Ishim të tronditur. Ekziston frika se ai mund të përmbysë gjithçka”, tha një prej tyre.
Grenell, 59 vjeç, nga Michigan, ka ndërtuar imazhin si një diplomat rebel, që shmang protokollet tradicionale për të prodhuar rezultate direkte për një audiencë të vetme: presidentin. Megjithatë, ndikimi i tij në administratën Trump nisi të zbehej gradualisht, transmeton Telegrafi.
Përplasja më e fortë u zhvillua rreth çështjes së Venezuelës, ku ai u emërua i dërguar special në fillim të mandatit të dytë të Trump. Fillimisht, qasja e tij më pragmatike – e fokusuar në negociata dhe lirimin e të burgosurve – dha disa rezultate. Por shumë shpejt u krijua një përçarje me Sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio.
Ndërsa Rubio mbronte një strategji të “presionit maksimal” ndaj regjimit të Nicolas Maduro-s, Grenell preferonte një qasje më fleksibile, të bazuar në diplomaci dhe marrëveshje ekonomike. Sipas burimeve diplomatike, kjo përplasje përfundoi me largimin e tij gradual nga dosja e Venezuelës, me mbështetjen e shefes së kabinetit, Susie Wiles ndaj Rubios.
Por tensionet e tij me Wiles kishin nisur më herët. Gjatë fushatës zgjedhore, Grenell përflitej si kandidat potencial për zëvendëspresident. Një debat i ashpër në Konventën Kombëtare Republikane, lidhur me kohën e fjalimit të tij, thuhet se u përshkallëzua në një përplasje personale me Wiles. Sipas burimeve, shpërthimi i tij verbal ndaj saj u konsiderua momenti që i mbylli dyert për poste të larta ministrore në administratën e re.
Grenell i mohoi këto pretendime dhe deklaroi se marrëdhëniet me Wiles ishin korrekte, por raportimet për tensione të vazhdueshme nuk pushuan.
Ndërkohë, aktivitetet private biznesore – përfshirë partneritetin me Affinity Partners të Jared Kushner dhe drejtimin e firmës së tij Capitol Media Partners – ngritën pikëpyetje mbi ndërthurjen e rolit publik me interesat private. Pasuria e tij vlerësohet mes 1 dhe 5 milionë dollarë.
Disa diplomatë e kanë cilësuar si “diplomat transaksional”, ndërsa të tjerë pretendojnë se stili i tij konfrontues ka lënë pas marrëdhënie të dëmtuara.
Grenell ka folur publikisht edhe për betejën e tij me "limfomën non-Hodgkin" në vitin 2013, një periudhë e vështirë që e kaloi pas kimioterapisë intensive.
Ambicia e tij për poste të larta, përfshirë synimin për t’u bërë një ditë Sekretar Shteti, mbetet e njohur në qarqet diplomatike. Por, sipas një ish-zyrtari të administratës Trump, pozicionimi i tij në çështjen e Venezuelës e vendosi “në anën e gabuar” të debatit të brendshëm.
Emërimi në krye të Qendrës Kennedy në muajin shkurt u pa si një zhvendosje e rëndësishme nga politika e jashtme drejt një roli kulturor. Projekti u përball me polemika mbi buxhetin, idenë e riemërtimit dhe reagimin e artistëve, disa prej të cilëve bojkotuan institucionin.
Sipas burimeve, Grenell u ka shprehur miqve të afërt synimin për t’u larguar nga Qendra Kennedy.
Për momentin, figura që dikur synonte të drejtonte inteligjencën amerikane ose diplomacinë, gjendet në një rol që shumëkush e konsideron periferik krahasuar me ambiciet e tij.
“Qëllimi i tij është të bëhet sekretar shteti”, tha një diplomat veteran.
“Por është e vështirë të imagjinohet që kjo të ndodhë. Trump e di se ai mbetet një figurë përçarëse”, shtoi ai. /Telegrafi/