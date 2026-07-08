Dacia Striker është vetura më e lirë gjithëpërfshirëse në Evropë
Edhe pse evropianët ende e kanë të mirën kur bëhet fjalë për furgonët, versionet e ashpra pothuajse janë zhdukur.
Sigurisht, ekziston Audi A6 Allroad i ri për të konkurruar me Mercedes E-Class All-Terrain, por të dy furgonët luksozë kushtojnë shumë, transmeton Telegrafi.
Me braktisjen e modeleve Alltrack nga Volkswagen, krahu i buxhetit i Renault tani po e mbush atë boshllëk në segmentin kryesor. Prezantohet Dacia Striker.
I prezantuar disa muaj më parë, i sapoardhuri në segmentin C të Evropës synon t'i bëjë të gjitha.
Karakterizohet si një crossover sepse kombinon fortësinë e një SUV me shkathtësinë e një furgoni dhe efikasitetin e një sedani.
Sigurisht që duket i përshtatshëm dhe tregon se sa larg ka arritur Dacia që kur Renault mori përsipër në vitin 1999.
Striker është në thelb një alternativë më e ulët ndaj Bigster, duke synuar blerësit që vlerësojnë SUV-të, por nuk duan të ulen aq lart ose të merren me peshën e shtuar.
Sigurisht që nuk duket si një Bigster me një pezullim të ulur, pasi ka një siluetë të ndryshme dhe drita të reja në formë T si në pjesën e përparme ashtu edhe në atë të pasme.
Jemi të lumtur që shohim Dacia të përdorë doreza konvencionale të dyerve të pasme në vend që t'i "fshehë" ato në shtyllat C, siç bën në SUV.
Me një gjatësi prej 4.62 metrash (gati 182 inç), ajo përshtatet mirë në klasën e makinave kompakte dhe ka shumë veshje plastike të karrocerisë për të përforcuar pamjen e saj të ashpër.
Ndërsa Dacia mund të jetë një markë e orientuar drejt vlerës, Striker vjen me një listë të gjatë pajisjesh standarde dhe opsionale.
Fellnet prej çeliku 17 inç të modelit bazë mund të zëvendësohen ato të aluminit deri në 19 inç, ndërsa një çati xhami panoramike shtrihet deri në pjesën e pasme.
Pjesa e brendshme kombinon një ekran me prekje 10.1 inç me një panel instrumentesh dixhital 7 inç që paraqet një efekt 3D të arritur përmes reflektimeve optike që projektojnë imazhe.
Ashtu si me pjesën tjetër të linjës së kompanisë, ka ende një grusht butonash fizikë poshtë ekranit qendror dhe, për fat të mirë, nuk ka kontrolle frustruese të ndjeshme ndaj prekjes në timon.
Hapja e derës së bagazhit me energji zbulon një hapësirë të bollshme ngarkese me deri në 600 litra hapësirë.
Striker është Dacia e parë me një dysheme ngarkese me tre pjesë që përmban dy cilësime lartësie për të akomoduar më mirë sende të vogla dhe të rënda.
Brenda kabinës, praktikaliteti përmirësohet më tej nga një sirtar rrëshqitës, mbajtëse gotash të lëvizshme dhe nëntë pika ankorimi për të bashkangjitur një sërë aksesorësh.
Edhe pse Dacia konsiderohet si një markë me kosto të ulët, marka rumune thotë se ka përmirësuar rafinimin e kabinës duke përmirësuar izolimin akustik.
Striker ka xham më të trashë për xhamin e përparmë dhe dritaret anësore të përparme, së bashku me material shtesë që izolon zhurmën në të gjithë kabinën.
Ndryshe nga furgoni tjetër i kompanisë, Jogger, Striker i ri ofrohet ekskluzivisht si një makinë me pesë vende.
Grupi Renault po largohet nga motorët me naftë për të zvogëluar emetimet, kështu që Dacia Striker në mënyrë të parashikueshme anashkalon motorët me vaj.
Versioni fillestar fuqizohet nga një motor benzine me tre cilindra 1.2 litra me turbokompresor që mund të funksionojë edhe me gaz të lëngshëm nafte (LPG) dhe përmban një sistem hibrid të butë.
Më pas është një sistem hibrid i plotë i ndërtuar rreth një motori me katër cilindra 1.8 litra me aspirim natyral që punon me dy motorë elektrikë. Motori me djegie prodhon 109 kf, ndërsa njëri motor elektrik shton 49 kuaj-fuqi, ndërsa tjetri shërben si starter/gjenerator.
Dacia gjithashtu përfshin një bateri 1.4 kWh, një transmision automatik me katër shpejtësi për ICE dhe dy marshe shtesë për sistemin hibrid, të gjitha pa tufë. Në qytet, kompania vlerëson se Striker do të funksionojë në modalitetin elektrik deri në 80 përqind të kohës.
Për ata që duan ose kanë nevojë për tërheqje në të gjitha rrotat, ekziston një version 4x4 me motorin hibrid të butë 1.2 litra të çiftëzuar me një motor elektrik të montuar në pjesën e pasme.
Motori ICE ofron 140 kuaj-fuqi dhe 230 Nm (170 lb-ft) në boshtin e përparmë nëpërmjet një transmisioni automatik me gjashtë shpejtësi me dy tufë me levë ndërrimi marshësh.
Motori i pasmë kontribuon me 31 kuaj-fuqi dhe 87 Nm (64 lb-ft) nëpërmjet një transmisioni me dy shpejtësi dhe mund të çaktivizohet kur nuk është i nevojshëm. Fuqia e kombinuar vlerësohet në 150 kuaj-fuqi.
Ky Striker, në krye të gamës, ofron disa mënyra drejtimi: Auto, Eco, Borë, Baltë/Rërë dhe Jashtë rrugës. Kontrolli i Zbritjes në Kodër gjithashtu vjen standard, të gjitha në një kamionçinë të ngritur që synon një peshë prej rreth 1,400 kilogramës.
Natyrisht, versioni me tërheqje në të gjitha rrotat do të peshojë më shumë për shkak të pajisjeve shtesë.
Modelet Dacia gjithmonë kanë pasur çmime të arsyeshme dhe Striker nuk bën përjashtim. Ai fillon nga nën 25,000 euro në Evropë, megjithëse një version me tërheqje në të gjitha rrotat plotësisht me siguri do të kalojë 30,000 euro.
Megjithatë, ka të ngjarë të jetë më i lirë se një Bigster ekuivalent kur të dalë në shitje më vonë këtë vit. /Telegrafi/