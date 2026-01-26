Cole Palmer e shtang Chelsean, preferon transferimin te rivali anglez
Anësori i Chelseat, Cole Palmer do të ishte i hapur për një lëvizje befasuese drejt Manchester United, sipas raportimeve të Samuel Luckhurst.
23-vjeçari u transferua nga Manchester City te Chelsea në shtator të vitit 2023 për 42.5 milionë funte, por deri tani ka hasur vështirësi për t’u ambientuar në Londër. Situata e tij te “Blutë” nuk ka shkuar sipas pritshmërive, çka ka hapur derën për spekulime rreth të ardhmes.
Raportohet se Palmer do ta mirëpriste një rikthim te klubi i fëmijërisë së tij, Manchester United, ndërsa ka përjashtuar mundësinë e një kthimi te Manchester City nën drejtimin e Pep Guardiolës.
Edhe pse sezonin e kaluar nënshkroi një kontratë të përmirësuar me Chelsean, e vlefshme deri në vitin 2033, Palmer ka qenë i kufizuar nga lëndimet këtë edicion. Ai ka nisur vetëm 11 ndeshje, kryesisht për shkak të problemeve në ijë si dhe mungoi edhe në fitoren 3-1 ndaj Crystal Palace më 25 janar.
Palmer ka lidhje të forta me vendlindjen e tij, Wythenshawe, ku shpesh kthehet për të vizituar familjen dhe miqtë, faktor që mund të ndikojë në dëshirën e tij për t’u rikthyer në Manchester.
Një rol të rëndësishëm në një transferim të mundshëm mund ta luajë edhe drejtori sportiv i Manchester United, Jason Wilcox, i cili kishte mbikëqyrur zhvillimin e Palmerit gjatë kohës sa ishte përgjegjës i akademisë së Manchester Cityt.
Nëse interesimi konkretizohet, ky do të ishte një nga transferimet më befasuese mes rivalëve të Liga Premier./Telegrafi