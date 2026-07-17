Çmimet e derivateve, shtrenjtohet nafta e benzina
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 16 korrik.
Nafta sot është 1.60 euro për litër, katër centë më shtrenjtë se të enjten, që ishte 1.56.
Çmimi i benzinës është 1.43 euro për litër, 3 cent më shtenjtë se një ditë më parë që ishte 1.40, gjersa edhe çmimi i gazit është i njëjtë me të enjten, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve të naftës hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe zgjasin 24 orë. /Telegrafi/
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