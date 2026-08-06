Nafta lirohet për 5 centë nga dje, MINT publikon çmimet e reja të derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 6 gusht.
Sipas vendimit të MINT-it, çmimi maksimal i lejuar i naftës është 1.72 euro për litër, duke shënuar ulje prej 5 centësh krahasuar me çmimin e një dite më parë, kur ishte 1.77 euro për litër.
Ndërkohë, çmimi maksimal i lejuar për benzinën është 1.45 euro për litër, ndërsa për gazin 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve të naftës hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe zgjasin 24 orë. /Telegrafi/
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