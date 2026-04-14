Çka e lidh Vuçiqin me kompaninë e shtetasit serb i cili është nën hetim në SHBA?
Kompania “Super Ego Holding”, me seli në Illinois të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është vënë së fundmi në qendër të vëmendjes mediatike për shkak të një sërë pretendimesh dhe polemikash që lidhen me mënyrën e funksionimit të saj dhe lidhjet e mundshme politike.
Sipas raportimit të Nova, kjo kompani, e cila operon në sektorin e transportit dhe logjistikës, është përmendur në kontekste kontroverse, përfshirë pretendime për lidhje me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.
Vëmendja ndaj kompanisë është rritur edhe pas vizitës së fundit të Vuçiqit në Florida, e cila përfundoi papritur pa takime të paralajmëruara. Në këtë kontekst, janë përhapur spekulime se kompania mund të ketë qenë e përfshirë në blerjen e një ftese për një aktivitet politik në Mar-a-Lago, ndonëse këto mbeten në nivel pretendimesh.
"Vizita e fundit e Aleksandar Vuçiç në Florida, e cila përfundoi papritur me kthimin e tij në Serbi, pa asnjë takim me zyrtarët më të lartë, siç ishte paralajmëruar, e solli përsëri në qendër të vëmendjes kompaninë "Super Ego"".
Ndërkohë, një ish-punonjës i kompanisë ka ngritur akuza të rënda lidhur me mënyrën e funksionimit të saj. Në një intervistë, ai ka deklaruar se “Super Ego Holding” ka përjetuar një rritje të shpejtë dhe të pazakontë, duke kaluar nga disa qindra kamionë në mbi 1,500 brenda pak muajsh, gjë që, sipas tij, është e vështirë të shpjegohet pa mbështetje të madhe financiare.
I njëjti burim pretendon se në kompani ka pasur praktika abuzive ndaj punëtorëve, përfshirë manipulime me pagesat e shoferëve, ndryshime të dokumenteve dhe kushte të vështira pune. Sipas tij, dispeçerët dyshohet se kanë paraqitur shuma më të ulëta për ngarkesat për të përfituar diferencën.
Po ashtu, raportimet flasin për një rrjet kompanish të lidhura mes vete, të cilat hapen dhe mbyllen për të shmangur kontrollet, si dhe për përdorimin e identiteteve të rreme nga disa punonjës për qëllime komunikimi me klientët.
Kompania është përballur edhe me padi në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2022, një grup shoferësh ngritën padi kolektive duke akuzuar kompaninë për mashtrim në pagesa, falsifikim dokumentesh dhe shkelje të të drejtave të punës.
Një tjetër padi është ngritur edhe në vitin 2024 nga një ish-shofer, lidhur me mosmarrëveshje mbi pagat dhe kompensimet.
Sipas raportimeve, disa nga këto raste janë në shqyrtim nga autoritetet amerikane, ndërsa kompania i ka mohuar akuzat, duke deklaruar se pagesat janë bërë në përputhje me marrëveshjet.
Përpjekjet e mediave për të marrë një qëndrim zyrtar nga “Super Ego Holding” kanë mbetur pa përgjigje deri më tani.
Rasti vazhdon të tërheqë vëmendje për shkak të natyrës së akuzave dhe implikimeve të mundshme, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të zhvillohen hetimet dhe proceset gjyqësore në vijim.