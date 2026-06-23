Citroen do të përdorë konceptin ELO për të rikthyer MPV-në
Shefi i Citroen, Xavier Chardon, konfirmoi për TopGear se prodhuesi francez i makinave me një histori të gjatë në MPV-të me pamje miqësore, praktikë dhe me logon Citroen, po shqyrton se si t'i sjellë pjesët më të mira të konceptit të shkëlqyer ELO në një lloj jete prodhimi.
"Do të jetë frymëzimi për atë që mund të jetë e ardhmja e MPV-së", i tha ai TopGear.
"Ajo që ne e quajmë MPV 2.0. Nuk do ta shihni kurrë në këtë formë, sepse ka shumë kufizime, por do të ketë disa frymëzime", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Këto kufizime kryesisht marrin formën e një plani me tërheqje të pasme, pozicion qendror të drejtimit dhe krahë të vegjël për pasqyra.
Dhe fakti që është një koncept portokalli me rrota të çmendura, një fytyrë të qeshur dhe një xham të madh. Edhe pse do të donim ta shihnim pikërisht atë, e dini, "makinë koncept".
E megjithatë, shefi i dizajnit të Citroen, Pierre Leclercq, dhe ekipi i tij duan ta sjellin sa më shumë nga ajo makinë në realitet.
“Le të themi se ka shumë gjëra në atë makinë që do të përpiqemi t’i vendosim në rrugë. Është një luftë e përditshme, si çdo projekt. Bukuria e grupit tonë është se kemi sinergji. Por duhet të sigurohemi që të krijojmë produktet e duhura për markat e duhura”, shtoi ai.
Chardon gjithashtu theksoi se është ende shumë herët për të folur për këtë kuti të frymëzuar nga ELO, por u pajtua me pohimin e TopGear se MPV është një formë karrocerie plotësisht e mirë dhe e pashërbyer.
“Mendoj se po. Të gjithë e mbajmë mend kur u prezantua Qashqai i parë dhe ishte përcaktuesi i trendeve për SUV-të. Sot keni më shumë se 50 përqind të tregut evropian që është SUV, kështu që është koha [për diçka tjetër]”, tha ai.
“Kur keni një trend që bëhet rrjedhë kryesore, do të keni trende të tjera që shfaqen, dhe një mund të jetë një MPV. Duhet ta përdredhni pak, dhe kjo është ajo që po mendojmë”, shtoi ai. Shpresojmë që kthesa të mos jetë "ja një tjetër pikë elektrike amorfe". TopGear.com i tha Leclercq se, pavarësisht diskutimeve për energjinë elektrike që e liron dizajnin e makinës për të qenë më e guximshme/më eksperimentale, e tëra që duket se na është ushqyer kryesisht është e njëjta globulë e shkrirë, homogjene e aero-lëmuar. Por si një kryqëzim. Shpresa ime me ELO është të themi 'hej, me teknologjinë elektrike, le ta thyejmë formatin tonë dhe le të fitojmë 10 inç'. Sepse 10 inç është diçka që u jepet pasagjerëve të pasmë. Ose e bën makinën 10 inç më të shkurtër. Por ka hapësirë të madhe që duhet të jemi në gjendje të fitojmë nga teknologjia elektrike", tha Leclercq.
Leclercq i ka thënë tashmë TopGear se si e urren fjalën “e lezetshme” kur bëhet fjalë për dizajnin argëtues të makinave – duke folur për 2CV – dhe se si jo gjithçka duhet të jetë sportive dhe agresive.
“Nuk do të thotë se duhet të duket e mërzitshme. Ne përpiqemi të thjeshtojmë gjithçka. Ne përpiqemi të sigurohemi që të mos kemi dizajn tepër të komplikuar. Ne përpiqemi në përmasa që të kemi makina të lehta”, shtoi ai. /Telegrafi/