Instituti GAP ka paraqitur të dhënat lidhur me shërbimet që Kosova ka eksportuar më së shumti.

GAP thekson se në vitin 2025 eksportet e shërbimeve u dominuan nga aktivitete si shërbimet e udhëtimit, shërbimet e TIK-ut, konsulencë dhe shërbime të transportit.

Të dhënat janë paraqitur nga viti 2015, ku eksporti i shërbimeve ishte rreth 951.5 milion €.

Sipas të dhënave, ka pasur rritje graduale çdo vit deri në 2019 (1.7 miliard €). Në 2020 shihet një rënie në rreth 1.0 miliard euro, kryesisht për shkak të pandemisë dhe uljes së udhëtimeve.

Pas kësaj, eksporti është rritur shumë shpejt:

2021: 1.9 miliard €

2022: 2.5 miliardë €

2023: 3.0 miliardë €

2024: 3.4 miliardë €

2025: rreth 3.9 miliardë €.

E në vitin 2025, eksportet e shërbimeve u dominuan nga aktivitete si:

Shërbimet e udhëtimit, ku përfshihen shërbimet e ofruara për jo-rezidentët gjatë qëndrimit të tyre në Kosovë – në vlerë prej 2.8 miliardë euro (+16% krahasuar me vitin 2024).

Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK), ku përfshihen shërbimet e zërit dhe të dhënave (përmes rrjeteve telefonike, transmetimeve kabllore e satelitore, dhe platformave elektronike të komunikimit), shërbimet për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve dhe programeve kompjuterike, si dhe shërbimet e agjencive të lajmeve – në vlerë prej 398.2 milionë euro (+14% krahasuar me vitin 2024).

Shërbimet e tjera të biznesit, ku përfshihen shërbime si shërbimet hulumtuese dhe zhvillimore, shërbimet e konsulencës profesionale dhe menaxhimit, shërbimet teknike, etj., me vlerë prej 272.5 milionë euro (+4% krahasuar me vitin 2024), dhe

Shërbimet e transportit, ku përfshihen shërbimet e bartjes së udhëtarëve dhe mallrave dhe të gjitha shërbimet mbështetëse – në vlerë prej 191.3 milionë euro (+30%). /Telegrafi/



Të TjeraEkonomi