Çfarë i ndodh trupit nëse konsumoni hudhër?
Ngrënia e hudhrës së papërpunuar mbështet sistemin imunitar dhe promovon shëndetin e zemrës dhe arterieve. Ajo gjithashtu mund të ndihmojë tretjen, ndër përfitime të tjera shëndetësore.
Këtu janë disa nga përfitimet që ofron hudhra për shëndetin tuaj:
Mbështet shëndetin e zemrës dhe arterieve
Hudhra e mbështet shëndetin e zemrës dhe arterieve në disa mënyra:
Presioni i gjakut: Në disa studime, suplementet me hudhër kanë ulur presionin e gjakut tek të rriturit me hipertension (presion të lartë të gjakut), duke zvogëluar rrezikun për sëmundje të zemrës dhe goditje në tru. Studiuesit e lidhin këtë efekt me alicinën, një përbërës që relakson enët e gjakut dhe frenon angiotensinën, një hormon që rrit presionin e gjakut.
Kolesteroli: Hudhra mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të larta të kolesterolit, një faktor rreziku për sëmundje të zemrës, infarkt dhe goditje në tru. Duke analizuar të dhëna nga disa studime, studiuesit zbuluan se suplementet e përditshme ulën kolesterolin total dhe kolesterolin LDL (“i keq”). Megjithatë, ata theksuan se nevojiten më shumë kërkime.
Parandalimi i mpiksjes së gjakut: Hudhra mund të ketë efekt antitrombotik, që do të thotë se ndihmon në parandalimin e mpiksjes së gjakut. Ajo pengon grumbullimin e qelizave të gjakut dhe ka aktivitet antiplakatar, duke sugjeruar se mund të ndihmojë në parandalimin e mpiksjeve të rrezikshme.
Forcon sistemin imunitar
Studimet sugjerojnë se hudhra mund të rrisë aktivitetin imunitar dhe të ndihmojë në luftimin e sëmundjeve. Të rriturit që morën suplemente me hudhër gjatë sezonit të ftohjes dhe gripit përjetuan simptoma më të pakta dhe më të lehta krahasuar me ata që morën placebo. Edhe pse nuk uli numrin e rasteve të sëmundjes, hudhra çoi në më pak ditë mungese në shkollë ose punë.
Ky efekt lidhet me përbërjet e squfurit në hudhër që kanë veti anti-inflamatore. Ato zvogëlojnë simptomat e infeksionit duke lehtësuar inflamacionin (reagimin e sistemit imunitar ndaj sëmundjes). Përveç kësaj, disa përbërje të hudhrës kanë veti antivirale dhe mund të pengojnë viruset të hyjnë në qelizat e organizmit dhe të shumohen.
Ka veti antioksiduese
Antioksidantët janë përbërje që neutralizojnë radikalet e lira, produkte të paqëndrueshme kimike në trup. Kur radikalet e lira rriten në nivele të larta – një gjendje e quajtur stres oksidativ – ato mund të dëmtojnë qelizat dhe indet. Stresi oksidativ luan rol në plakje, në sëmundje neurologjike si Alzheimeri, në kancer dhe në sëmundje kronike.
Disa përbërje në hudhër, veçanërisht S-allyl-L-cysteine (SAC), kanë veti antioksiduese. Hulumtimet paraprake sugjerojnë se këto përbërje mund të mbrojnë neuronet nga dëmtimi dhe inflamacioni, si dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjes së Alzheimerit dhe disa llojeve të kancerit.
Mbështet tretjen
Hudhra është një prebiotik i fuqishëm. Fruktanet, sakaridet (lloje sheqernash) dhe fibrat në hudhër arrijnë në zorrë pa u tretur dhe ushqejnë bakteret e dobishme, veçanërisht bifidobakteret dhe laktobacilet.
Këto baktere, që përbëjnë mikrobiotën e zorrëve, luajnë rol qendror në tretje dhe përthithjen e lëndëve ushqyese. Ato ndihmojnë në zbërthimin e karbohidrateve komplekse, fibrave dhe yndyrnave, ndihmojnë në sintezën e disa lëndëve ushqyese dhe janë të përfshira edhe në funksionin imunitar.
Mund të ndihmojë në menaxhimin e sheqerit në gjak
Duke analizuar disa studime, studiuesit zbuluan se suplementet e përditshme me hudhër ndihmuan në menaxhimin e sheqerit në gjak. Ato ulën glukozën esëll (nivelin e sheqerit pas tetë orësh pa ushqim) dhe HbA1c (mesataren e sheqerit në gjak gjatë tre muajve të fundit).
Së bashku me trajtime të tjera, hudhra mund të ndihmojë në menaxhimin e diabetit. Ky efekt mendohet të lidhet me përbërjet organosulfurike në hudhër, të cilat mund të stimulojnë insulinën – hormonin që rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Megjithatë, nevojiten studime më të mëdha për ta kuptuar plotësisht këtë efekt.
Mund të mbështesë kockat dhe nyjat
Studiuesit e kanë lidhur veprimin antioksidues të hudhrës me përmirësimin e shëndetit të kockave. Në një provë klinike, personat në postmenopauzë që morën suplemente me hudhër kishin nivele më të ulëta të stresit oksidativ të lidhur me osteoporozën, krahasuar me ata që nuk morën.
Efekti anti-inflamator i hudhrës mund të ndihmojë edhe në osteoartrit, një sëmundje kronike që shkakton dhimbje në nyja. Në një studim të vogël, personat në postmenopauzë me mbipeshë ose obezitet që morën suplemente me hudhër raportuan më pak dhimbje dhe nivele më të ulëta të proteinave të lidhura me inflamacionin.