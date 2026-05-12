Çfarë i bën kafeja trupit kur pihet me stomak bosh?
Pirja e kafesë me stomak bosh është pjesë e rutinës së mëngjesit të shumë njerëzve, por ekspertët paralajmërojnë se mund të ketë efekte të ndryshme në trup. Ndërsa kafeja ju ndihmon të zgjoheni, tek disa njerëz mund të shkaktojë rritje të sekretimit të acidit në stomak, nervozizëm dhe probleme me tretjen.
Për shumë njerëz, mëngjesi fillon me një filxhan kafe para mëngjesit. Edhe pse kafeina mund ta zgjojë shpejt trupin dhe të rrisë përqendrimin, ekspertët paralajmërojnë se pirja e kafesë me stomak bosh mund të shkaktojë probleme të caktuara tek disa njerëz, veçanërisht nëse konsumohet çdo ditë dhe në sasi të mëdha.
Kafeja stimulon sistemin nervor qendror falë kafeinës, një substancë që rrit vigjilencën dhe zvogëlon përkohësisht ndjenjën e lodhjes. Megjithatë, kur merret pa ushqim, trupi mund të reagojë ndaj saj më intensivisht.
Sekretim i shtuar i acidit të stomakut
Një nga efektet më të zakonshme të pirjes së kafesë me stomak bosh është rritja e sekretimit të acidit në stomak. Tek individët e ndjeshëm, kjo mund të shkaktojë ndjesi djegieje, fryrje, të përziera ose shqetësim në stomak. Njerëzit me gastrit, refluks ose sindromën e zorrës së irritueshme janë veçanërisht të ndjeshëm.
Edhe pse vetë kafeja mund të mos shkaktojë drejtpërdrejt ulçerë në stomak, ajo mund të përkeqësojë simptomat ekzistuese të dispepsisë.
Ndikimi në hormonet e stresit
Kafeina stimulon sekretimin e kortizolit, një hormon stresi që rritet natyrshëm në mëngjes. Pirja e kafesë menjëherë pas zgjimit, veçanërisht pa ngrënë, mund të çojë në rritje të ndjenjave të nervozizmit, rrahjeve të shpejta të zemrës ose dridhjeve.
Tek disa njerëz, kjo mund të shkaktojë edhe një rënie afatshkurtër të energjisë pas shpërthimit fillestar të vigjilencës.
Ndryshimet në nivelet e sheqerit në gjak
Hulumtimet tregojnë se kafeja mund të ndikojë gjithashtu në rregullimin e sheqerit në gjak. Kur konsumohet me stomak bosh, veçanërisht me sheqer të shtuar, disa njerëz mund të përjetojnë luhatje të papritura të energjisë dhe rritje të urisë më vonë gjatë ditës.
Ekspertët pohojnë se njerëzit që kanë probleme me insulinën ose diabetin duhet t'i kushtojnë vëmendje mënyrës dhe kohës së konsumimit të kafesë.
Nuk ka të njëjtin efekt tek të gjithë
Është e rëndësishme të theksohet se reagimi i trupit ndaj kafesë nuk është i njëjtë për të gjithë. Ndërsa disa pinë kafe para mëngjesit për vite me radhë pa asnjë problem, të tjerë ndiejnë shqetësim vetëm pas një filxhani.
Reagimi ndikohet nga gjenetika, ndjeshmëria ndaj kafeinës, cilësia e gjumit, stresi, zakonet e të ngrënit dhe shëndeti i përgjithshëm.
Si të zbuten efektet negative?
Nutricionistët këshillojnë të mos pini kafe menjëherë pasi të zgjoheni, por pas një mëngjesi të lehtë ose të paktën me një gotë ujë dhe një vakt të vogël. Ata gjithashtu rekomandojnë një konsum të moderuar të kafeinës dhe shmangien e kafesë tepër të fortë me stomak bosh.
Njerëzit që vënë re urth, nervozizëm ose dispepsi pas kafesë së mëngjesit duhet të marrin në konsideratë ndryshimin e zakoneve të tyre ose konsultimin me një mjek.