Çfarë fshihet pas zemërimit? Burrat më shpesh maskojnë këto emocione
Psikologët thonë se zemërimi shpesh është vetëm një maskë që fsheh frikën, pasiguritë dhe nevojën për kontroll, gjë që mund të ndikojë në mënyrën si komunikojnë partnerët në marrëdhënie
A keni menduar ndonjëherë pse burrat më shpesh zgjedhin zemërimin në vend të trishtimit apo frikës për të shprehur emocionet e tyre? Shpesh pas kësaj “maske” fshihen frika, pasiguri dhe dëshira për të kontrolluar situatën. Kuptimi i këtyre mekanizmave mund të përmirësojë marrëdhëniet dhe të sjellë komunikim më të sinqertë.
Në shumë kultura, burrat rriten me idenë se nuk duhet të tregojnë dobësi. Që në fëmijëri u thuhet: “Mos qaj, ji i fortë”. Kjo krijon një model emocional ku zemërimi bëhet emocioni më i pranueshëm për t’u shprehur, theksojnë psikologët e Psychology Today.
A keni vënë re se kur një burrë pyetet si ndihet, shpesh hesht ose shmang përgjigjen, por kur zemërohet shprehet menjëherë? Kjo nuk do të thotë se burrat nuk ndiejnë gëzim, trishtim apo frikë, por se zemërimi shpesh është mënyra për të mos u ndier të pambrojtur.
Ndërkohë që gratë shpesh mësohen të mbajnë zemërimin brenda vetes, burrat priren ta shprehin atë hapur. Zemërimi mund të shërbejë si një mënyrë për të kontrolluar situatën, emocionet e tyre dhe ndonjëherë edhe reagimet e partneres, transmeton Telegrafi.
Çfarë fshihet pas maskës së zemërimit
Në praktikë, zemërimi shpesh fsheh emocione të tjera, më pak “të pranueshme”, si frika, xhelozia ose pasiguria.
Për shembull:
• Xhelozia për kohën që partnerja kalon me miqtë mund të fshehë frikën se ajo i vlerëson më shumë ata se partnerin.
• Zemërimi për punën ose vonesat mund të fshehë zili apo frikë nga mungesa e suksesit.
• Kritika e vazhdueshme nga partnerja që shkakton zemërim mund të lidhet me frikën se nuk do të përmbushen pritjet e saj.
• Pakënaqësia që fëmijët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes mund të fshehë frikën e humbjes së afërsisë me partneren.
Njohja e këtyre emocioneve të fshehura është hapi i parë drejt një komunikimi më të sinqertë dhe më intim. Të flasësh për frikërat dhe pasiguritë nuk është gjithmonë e lehtë, por kjo mund të sjellë më shumë mirëkuptim dhe afërsi në marrëdhënie.
Zemërimi në vetvete nuk është problem. Ai bëhet problem vetëm kur nuk kuptohet ose kur përdoret për të kontrolluar të tjerët, në vend që të shihet si sinjal se diçka e rëndësishme kërkon vëmendje. /Telegrafi/