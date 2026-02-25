Çështja e presidentit, Konjufca: Deri tani një emër nga radhët e familjes Jashari, konsensus automatik në shoqëri
Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Glauk Konjufca është deklaruar sërish për çështjen e presidentit të Kosovës.
Ai pas përfundimit të konferencës për media që pati me homologen nga Shqipëria, Elisa Spiropali sërish është pyetur nga gazetarët për çështjen e presidentit.
“Deri tash të vetmit emra që kanë shkaktuar automatikisht një pritje pozitive, një konsensus automatik në shoqërinë tonë, është një president nga radhët e familjes të nderuar Jashari”, ka thënë ai.
I pyetur po ashtu nëse ka interesim nga familja Jashari për postin e presidentit, Konjufca tha se nuk mund të flasë.
“Nuk mund të flas për këtë gjë, do të shkoni atje dhe ta merrni përgjigjen... ”, ka thënë Konjufca. /Telegrafi/
