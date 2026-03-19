Çerekfinalet e Ligës së Evropës: Përballje të forta dhe spektakël i garantuar
Pas emocioneve të mëdha në fazën e 1/8 së finales, tashmë janë përcaktuar përballjet çerekfinale të Ligës së Evropës, ku tetë skuadra do të luftojnë për një vend në katërshen më të mirë të kompeticionit.
Ndeshjet premtojnë spektakël dhe rivalitet të fortë, me ekipe që kanë treguar formë të lartë gjatë gjithë turneut.
Në çerekfinale, Bologna do të përballet me Aston Villa, në një duel interesant mes futbollit italian dhe atij anglez. Të dyja skuadrat kanë bërë paraqitje mbresëlënëse dhe pritet një përballje e balancuar.
Një tjetër sfidë e fortë është ajo mes Braga dhe Betis, ku teknika dhe loja sulmuese e të dy ekipeve mund të prodhojë një spektakël të vërtetë për tifozët.
Ndërkohë, Porto do të ndeshet me Nottingham Forest. Porto, me eksperiencën e madhe në garat evropiane, do të kërkojë të shfrytëzojë avantazhin përballë një Nottinghami ambicioz që synon surprizën.
Çifti i fundit i çerekfinaleve është ai mes Freiburg dhe Celta Vigo, një përballje e hapur ku çdo gjë mbetet e mundur, duke parë formën e mirë të të dy skuadrave.
Ndeshjet e para do të zhvillohen më 9 prill, ndërsa ato të kthimit më 16 prill, të gjitha në orën 21:00.
Fituesit e këtyre përballjeve do të avancojnë në gjysmëfinale, të planifikuara për fundin e prillit dhe fillimin e majit, ndërsa finalja e madhe do të luhet më 20 maj./Telegrafi/