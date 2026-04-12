Celje ngrit në qiell asistimin e Milot Avdylit: Tani e dimë se nga kush po inspirohet Lamine Yamal
Ish-kapiteni i Kosovës U21 Milot Avdyli ishte ndër protagonistët kryesorë në fitoren e fundit të Celjes.
Avdyli këtë edicion ka qenë mahnitës në Superligën e Sllovenisë me Celjen që po shkon me hapa të mëdhenj drejt titullit kampion, por në xhiron e fundit la mbresa edhe më të mëdha.
Me një asistim në stilin e Quaresmas me të jashtmen, Avdyli asistoi te goli i dytë i Celjes, ku të gjithë tifozët mbetën të shtangur me atë lëvizje.
E tani, edhe Celje e ka shpërndarë në rrjetet sociale, duke shkruar se nga Avdyli po merr inspirime edhe Lamine Yamal (kuptohet në formë shakaje).
“Tani e dimë se nga kush po inspirohet Lamine Yamal kur i shikon momentet më të mira”, shkroi skuadra sllovene.
Ndërkohë, Avdyli e ka bërë të qartë në intervistën e fundit te “Arena e Yjeve” se po e pret ftesën nga përzgjedhësi i Kosovës Franco Foda, derisa po vëzhgohet edhe prej Federatës Shqiptare të Futbollit (FSHF)./Telegrafi/