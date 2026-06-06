Çdo kthim fillon nga aeroporti - ja pse gjithnjë e më shumë nga diaspora zgjedh veturën me qera
Për mijëra Kosovarë që jetojnë jashtë vendit, momenti kur avioni prek tokën e Prishtinës është një nga më të ëmblit e vitit.
Transporti publik nga aeroporti është i kufizuar. Taksitë janë të shtrenjta dhe shpesh të pabesueshme. Dhe mundja e familjarëve, të cilët me gjithë dashuri vijnë të të marrin në orë të çuditshme, është diçka që shumë prej diasporës e ndiejnë si borxh të panevojshëm.
Kjo është arsyeja pse gjithnjë e më shumë kosovarë të kthyer nga jashtë po zgjedhin një alternativë tjetër: veturën me qera direkt nga aeroporti.
Liri lëvizjeje nga dita e parë
Kur merr veturë me qera nga aeroporti, pushimet fillojnë menjëherë. Nuk pret dikë, nuk koordinon orare, nuk shpjegon se kur zbret fluturimi. Merr çelësin dhe shkon ku do, kur do.
Për ata që vijnë me familje, me fëmijë, me bagazhe, me plan të dendur vizitash, kjo liri ka vlerë të madhe. Nuk je i varur nga disponibiliteti i të tjerëve dhe nuk ndihesh se po ua prish planet.
Nuk është aq shtrenjtë sa mendon
Një nga keqkuptimet më të shpeshta është se vetura me qera është zgjedhje luksi. Në realitet, kur e llogarit taksimetrin vajtje-ardhje, karburantin e të afërmve dhe kohën e humbur, vetura me qera shpesh del më e lirë dhe gjithmonë del më e rehatshme.
Kompanitë si Sherreti Rent, që operojnë direkt nga Aeroporti Ndërkombëtar "Adem Jashari" në Prishtinë, ofrojnë fleet të plotë, nga vetura ekonomike deri SUV dhe van për familje të mëdha, me çmime transparente dhe pa kosto të fshehura.
Po nëse ke pyetje praktike?
Shumë nga diaspora hezitojnë sepse nuk janë të sigurt për detajet. Ja përgjigjet për pyetjet më të shpeshta:
A mund ta rezervoj para se të zbres nga avioni? Po, dhe është pikërisht kjo mënyra e duhur. Rezervimi paraprakisht garanton që vetura është gati kur mbërrin, pa pritje dhe pa surpriza çmimi.
Çfarë dokumentash duhen? Patent shoferi dhe letërnjoftimi ose pasaporta. Mosha minimale e kërkuar është 21 vjeç.
A mund ta kthej veturën në një lokacion tjetër? Kjo varet nga paketa që zgjedh, Sherreti Rent ofron opsione të ndryshme fleksibël në varësi të nevojave të udhëtimit.
Verën e ke të planifikuar, mos e lër transportin për fund
Diaspora zakonisht planifikon fluturimet muaj para. Por transportin e lë për ditën e fundit. Ky është gabimi më i shpeshtë, veçanërisht gjatë sezonit të verës kur kërkesa për vetura me qera është në kulm.
Rezervimi paraprak garanton çmimin më të mirë dhe sigurinë që vetura është gati kur zbret nga avioni - pa pritje, pa surpriza.Kthimi në shtëpi duhet të ndihet si kthim në shtëpi nga sekonda e parë. Nëse ke planifikuar të vish në Kosovë këtë verë, Sherreti Rent është pika e parë e kthimit tënd.