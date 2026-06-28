Cadman për procesin në Hagë: Kryhet më 20 korrik, vendimi i GjEDNj-së ndikon në Apel
Avokati i Nasim Haradinajt, Toby Cadman, ka folur për mundësinë e ndikimit që një vendim eventual i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut mund të ketë edhe në proceset e tjera që po zhvillohen në Gjykatën Speciale në Hagë.
Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, Cadman tha se çdo vendim i mundshëm në favor të Haradinajt do të varet nga arsyetimi juridik i gjykatës dhe shkeljet e konstatuara.
Sipas tij, i vetmi mjet që GJEDNJ mund të ofrojë drejtpërdrejt është kompensimi financiar për shkelje të të drejtave të njeriut, por ai shtoi se ndikimi i vendimeve të tilla mund të shkojë përtej rastit individual.
“Shumë gjëra do të varen nga ajo se çfarë do të thuhet në vendimin e GJEDNJ për ato që zotëri Haradinaj është ankuar, i vetmi mjet veprimi që mund të ndërmarrë kjo gjykatë është kompensimi financiar për shkeljen e të drejtave të njeriut”, tha ai.
Ai theksoi se vendime të tilla mund të kenë implikime më të gjera në mënyrën se si zhvillohen gjykimet që janë aktualisht në proces, përfshirë edhe procedurat në Dhomat e Apelit të Gjykatës Speciale.
“Por, natyrisht se vendime si këto do të kishin implikime shumë më të gjera, si shembull implikime se si zhvillohen gjykimet që janë në proces sipër. Mendoj se po ashtu duhet ta dimë se nuk do të ketë më raste të tjera në Gjykatën Speciale. Pra, nuk do të ketë gjykime të reja, por ka ende procedura në shkallën e apelit”, deklaroi Cadman.
Cadman shtoi se ndikim mund të ketë edhe në raste të tjera që janë ende në proces, përfshirë edhe procedurat për tentim pengimi të drejtësisë që po shqyrtohen aktualisht.
“Siç e dimë, aktgjykimi në rastin Thaçi dhe të tjerët do të jepet më 20 korrik. Kështu që edhe nëse Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut do ta japë një vendim për rastin e Haradinajt tani, që nuk pritet, nuk do të kishte ndonjë ndikim në atë rast, por do të kishte patjetër ndikim në procedurat pranë Dhomës së Apelit. Edhe për këtë rast, edhe për tjetrin për tentim pengimin e drejtësisë që është në proces e sipër”, deklaroi avokati.