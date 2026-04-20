Buxheti për Lojërat Mesdhetare përplasë deputetët në komision
Propozimi për miliona euro përplasi deputetët dhe ministrin e Sportit dhe Rinisë.
Një propozim për ndarjen e buxhetit prej mbi 250 milionë eurosh për Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030” ka shkaktuar debate të ashpra dhe ka nxjerrë në pah ndasi të thella në mbledhjen e Komisionit për Kulturë, Turizëm dhe Sport.
Në qendër të përplasjes ishte amendamenti i propozuar nga deputetja e LDK-së, Adelina Thaçi-Meta, e cila kërkoi që të paktën 60% e buxhetit total të alokohet drejtpërdrejt për Komunën e Prishtinës, si qyteti kryesor nikoqir i ngjarjes.
Sipas propozimit të saj, këto mjete do të përdoren "ekskluzivisht për ndërtimin, rinovimin, përmirësimin dhe zhvillimin e trashëgimisë së objekteve sportive, hapësirave stërvitore dhe infrastrukturës së transportit" brenda territorit të kryeqytetit.
“Mbi 60% të lojërave sipas ekipit profesional do të organizohen në qytetin pritës në Prishtinë, prandaj buxheti i përcaktuar i qeverisë për organizimin e lojërave mesdhetare duhet t'i ndahet komunës së Prishtinës si qytet pritës në përqindjen e organizimit të këtyre lojërave. Arsyetimi. Qeveria do të ndajë të paktën 60% të fondeve publike të miratuara sipas paragrafit një, drejtpërdrejt komunës së Prishtinës në formën e një grandi të veçantë kapital të mbrojtur. Ky alokim do të përdoret ekskluzivisht për ndërtimin, rinovimin, përmirësimin dhe zhvillimin e trashëgimisë së objekteve sportive, hapësirave stërvitore, infrastrukturës së transportit, projekteve të rigjenerimit urban dhe punimeve të tjera publike të vendosura brenda territorit të kryeqytetit të Prishtinës. Grandi do të menaxhohet nga komuna e Prishtinës në bashkëpunim të ngushtë me OCMG-në dhe në përputhje të plotë me masterplanin dhe standardet ndërkombëtare”, theksoi Thaqi - Meta.
Ky propozim u kundërshtua nga Ministri i Rinisë dhe Sportit, Blerim Gashani, dhe deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje.
Ministri Gashani dha një arsyetim të detajuar ligjor dhe teknik, duke argumentuar se amendamenti bie ndesh me legjislacionin në fuqi, përfshirë Ligjin për Sport, si dhe me Kontratën e Qytetit Nikoqir.
“Vendosja e një detyrimi ligjor për ndarje të fondeve sipas një formule fikse, territoriale, përbën kufizim të drejtpërdrejtë të kësaj kompetence dhe devijim nga arkitektura e përgjegjësisë financiare publike. Në planin kontraktues, kontrata e qytetit pritës vendos përgjegjësi të përbashkëta dhe të ndërlidhura ndërmjet shtetit pritës, qytetit pritës dhe Komitetit Olimpik Kombëtar për organizimin dhe financimin e lojërave, ndërsa OCMG, Komiteti Organizativ i Lojërave Mesdhetare, vepron si struktura përgjegjëse për zbatimin operativ. Në këtë kuadër nuk parashihet ndarja e fondeve sipas përqindjeve territoriale, apo transferimi i drejtpërdrejtë i detyrueshëm i fondeve publike në nivel komunal, çka e bën amendamentin të pambështetur në këtë marrëdhënie dhe në kundërshtim me parimin e financimit të integruar
Gjithashtu u kërkua edhe futja e një amandamenti i cili siguron transparencë në lidhjen e kontratave që do të lidhen për ndërtimin e objekteve infrastrukturore dhe çështjeje të tjera organizative, i propozuar nga deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Arbnora Salihu.
As ky propozim nuk kaloi, me gjashtë vota kundër dhe 5 për.
Në fund, Komisioni për Kulturë, Sport dhe Turizëm me votim unanim dërgoi këtë projektligj tek Komisioni i Përhershëm për vlerësim dhe pastaj edhe në Kuvendin e Kosovës ku do të marrë votimin final për miratimin ose jo të tij.