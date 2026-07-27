Një burrë që goditi me thikë tre gra në Paris është arrestuar.

Sulmi ndodhi pranë Porte de Clichy, konfirmoi Ministri i Brendshëm Laurent Nunez, raporton Reuters.



Sulmuesi sulmoi gratë, të moshës 19, 24 dhe 36 vjeç, me dy thika kuzhine.

Dy prej tyre u lënduan rëndë, tha Nunez.

Ministri shpjegoi se sulmuesi u mposht nga një oficer policie jashtë detyrës në atë kohë.

"I jap merita, ishte një akt i guximshëm", shtoi Nunez.

Motivi i sulmit nuk dihet ende. Nunez tha se policia nuk mund ta konfirmonte identitetin e sulmuesit sepse deklaratat e tij gjatë arrestimit ishin "të paqarta". /Telegrafi/

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