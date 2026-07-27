Burri sulmon me thikë tre gra në Paris, ndalet nga një polic
Një burrë që goditi me thikë tre gra në Paris është arrestuar.
Sulmi ndodhi pranë Porte de Clichy, konfirmoi Ministri i Brendshëm Laurent Nunez, raporton Reuters.
Sulmuesi sulmoi gratë, të moshës 19, 24 dhe 36 vjeç, me dy thika kuzhine.
Dy prej tyre u lënduan rëndë, tha Nunez.
Ministri shpjegoi se sulmuesi u mposht nga një oficer policie jashtë detyrës në atë kohë.
"I jap merita, ishte një akt i guximshëm", shtoi Nunez.
Motivi i sulmit nuk dihet ende. Nunez tha se policia nuk mund ta konfirmonte identitetin e sulmuesit sepse deklaratat e tij gjatë arrestimit ishin "të paqarta". /Telegrafi/
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