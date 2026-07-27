Burri nga Idaho zhonglon me pishtarë në një biçikletë me një rrotë
Një burrë nga Idaho sakrifikoi vetullat e tij për të thyer rekordin botëror Guinness, për numrin më të madh të kapjeve të njëpasnjëshme me pishtarë flakë në një biçikletë me një rrotë.
David Rush, i cili tashmë mbante disa tituj të Rekordeve Botërore Guinness si për çiklizëm me një rrotë ashtu edhe për zhonglim, tha se ishte "plot me vetëbesim të pafituar" kur vendosi të merrte përsipër rekordin e mëparshëm prej 37 kapjesh, transmeton Telegrafi.
"Askush nuk e vendos rrezikun e vërtetë në librat zyrtarë të rregullave", shkroi Rush në internet.
"Në momentin që pedalon një biçikletë me një rrotë përpara ndërsa zhonglon me pishtarë, vrulli përpara krijon një rrymë që i fryn flakët drejt e në fytyrën tënde", shtoi ai.
Rush tha se shpejt i dogji vetullat dhe qimet në pjesën e pasme të duarve gjatë përpjekjes së tij të parë për të zhongluar me pishtarë në biçikletën e tij me një rrotë.
Ai vendosi të kalonte pak kohë duke u ushtruar me pishtarë të pa ndezur dhe të caktonte përpjekjen e tij zyrtare për Halloweenin e vitit 2025.
"Vendosa kamerat, i zhyta fitilat, i ndeza, u ngjita në biçikletën me një rrotë dhe menjëherë i hodha të gjitha pishtarët në beton. I mora, i pastrova nga pluhuri, u ktheva në shalë dhe i hodha përsëri. Dështimi ndodhi në më pak se tre sekonda. Por unë them gjatë gjithë kohës, dështimi nuk të përcakton, mënyra se si reagon ndaj tij po", tha Rush.
Ai më në fund e gjeti veten në përpjekjen e tij të tretë, duke arritur 175 kapje, duke e katërfishuar rekordin e mëparshëm.
Videoja nga përpjekja e Rush u shqyrtua nga Guinness World Records dhe tani ai është mbajtësi zyrtar i titullit. /Telegrafi/
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