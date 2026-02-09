Burrë nga Karolina e Veriut fiton një çmim lotarie prej 150,000 dollarësh ndërsa ishte në Ohajo për punë
Një burrë nga Karolina e Veriut fitoi një çmim prej 150,000 dollarësh nga një biletë gërvishtëse lotarie që bleu ndërsa vizitonte Ohajon për punë.
Fituesi, i identifikuar vetëm si Gerardo, u tha zyrtarëve të lotarisë së Ohajos se është nga Gaston, Karolina e Veriut, por aktualisht punon në Ashtabula, transmeton Telegrafi.
Gerardo tha se blen shpesh bileta gërvishtëse lotarie nga Village Food Mart që ndodhet në South Main Street në North Kingsville, dhe nuk priste kurrë të fitonte shumë.
Dita e tij me fat erdhi kur bleu një biletë gërvishtëse Monopoly Bonus Spectacular 100X prej 20 dollarësh dhe zbuloi një çmim prej 150,000 dollarësh.
Fituesi i madh tha se planifikon të përdorë paratë e çmimit të tij për të blerë disa pajisje ushtrimesh për të përmirësuar shëndetin e tij, dhe pjesa tjetër do të shkojë për kursime dhe investime. /Telegrafi//